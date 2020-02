Tierquälerei zunehmend ein Problem im Unstrut-Hainich-Kreis

Mehrere Fälle von Tierquälerei haben in den letzten Monaten im Unstrut-Hainich-Kreis für Aufsehen gesorgt und die Behörden auf den Plan gerufen. Laut Veterinäramt des Kreises ist die Zahl ausgesetzter Tier im vergangenen Jahr gestiegen.

Ende Oktober 2019 wurden neben einem Garagenkomplex zwei junge Kätzchen in einem Karton gefunden. Beiden Tieren waren Ohren und Schwänze mit einem scharfen Gegenstand abgeschnitten worden. Einer Katze wurden außerdem die Hinterbeine zertrümmert. Obwohl die beiden Kätzchen sofort von einem Tierarzt behandelt wurden, überlebten sie die Verstümmelung nicht.

Davor hatte es im September nahe Schönstedt einen Fall von Tiermisshandlung gegeben. Vier Kätzchen waren auf einer wilden Müllkippe inmitten von Schlachtabfällen in einem Karton gefunden worden, neben sich eine mumifizierte Katze. Mehrere Tage hat das Mühlhäuser Tierheim um das Leben der Kätzchen gekämpft, doch am Ende hatten auch sie keine Chance und starben.

Es sind aber nicht nur derart krasse Fälle wie diese, die die Behörden auf den Plan rufen. Neben den Fällen ausgesetzter und verstümmelter Tiere gab es im vergangenen Jahr noch mehrere Situationen bei denen Tiere weggenommen werden mussten, heißt es auf Anfrage vom Veterinäramt des Landkreises.

Am gravierendsten sei wohl der Fall einer illegalen Katzenzucht in Bad Langensalza gewesen, erklärt Amtstierärztin Judith Keidel. Dort habe das Veterinäramt 17 Katzen und zwei Kaninchen aufgrund schlechter Haltungsbedingungen wegnehmen müssen. Die Züchterin habe bereits seit Jahren ein Tierhalteverbot. Es seien schon vorher mehrfach Tiere weggenommen worden.

Tierschutzverstößesind kein Kavaliersdelikt

Schlechte Haltungsbedingungen waren auch bei einem Fall in der Gemeinde Unstruttal Grund für das Einschreiten der Behörde. Acht Border Collies seien dort einem illegalen Züchter weggenommen und in Sicherheit gebracht worden. Darunter seien fünf Welpen gewesen, die in eine kleine Kiste gesperrt waren. „Die Tierzahl erhöhte sich nach der Wegnahme um ein Vielfaches, da zwei der erwachsenen Hündinnen bereits wieder trächtig waren.“

Um die Situation von Tierschutz und -haltung im privaten Bereich scheint es nicht gut bestellt. „Es ist leider so, dass wir hier in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme der Verstöße feststellen,“ teilt die Amtstierärztin mit. „Das kann allerdings auch daran liegen, dass uns mehr Fälle gemeldet werden, weil in der Bevölkerung mehr auf diesbezügliche Verstöße geachtet wird.“

Doch welche Möglichkeiten hat das Veterinäramt überhaupt, präventiv tätig zu werden? „Wir versuchen immer wieder, auch über die Presse, darauf hinzuweisen, dass es sich bei Tierschutzverstößen nicht um ein Kavaliersdelikt handelt, sondern empfindliche Strafen drohen“, erklärt Judith Keidel.

Bei ausgesetzten Tieren bestehe jedoch das Problem, den Täter nur selten ausfindig machen zu können. Werde von einer Person mehrfach grob gegen das Tierschutzgesetz verstoßen, dann werde ein Haltungsverbot verhängt. Die Tiere werden dann weggenommen, kommen ins Tierheim und werden danach weitervermittelt. In weniger schweren Fällen würden Maßnahmen, wie etwa die Vergrößerung eines Hundezwingers, angeordnet und Zwangsgelder angedroht.

Tierquälerei ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Auch das Aussetzen von Tieren ist verboten.

Die Tierschutzorganisation Peta fordert härtere Strafen für Tierquäler, um eine Abschreckung zu erzielen. „Wer wehrlose Tiere aus Spaß quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück“, heißt es in einer Stellungnahme.

Zusammenhang zwischen Gewalttaten an Menschen und Tieren

Psychologen, Gesetzgeber und Gerichte seien sich mittlerweile einig, dass Vergehen an Tieren vermehrt Aufmerksamkeit verlange. Peta zitiert den Aggressionsforscher Christoph Paulus von der Universität des Saarlandes dazu: „Geschätzte 80 bis 90 Prozent aller extremen Gewalttäter haben vorher bereits Tiere gequält.“

Noch ein Fall im Kreis lässt aufhorchen: Im August 2019 hatte offenbar ein Tierhasser in Nägelstedt einer Hauskatze in den Kopf geschossen. Laut Polizei hatte der Besitzer die Verletzung bemerkt und das Tier in eine Tierklinik gebracht. Bei der Untersuchung fand man ein Projektil einer Luftdruckwaffe – die Katze überlebte. Die Polizei ermittelte wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.