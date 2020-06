Menteroda. Die Gemeinde Menteroda hat die Schließung während der Corona-Zeit für den Umbau des Kindergartens genutzt. Das ist in den letzten Wochen passiert:

Umbau des Kindergartens Menteroda abgeschlossen

„Schön, dass ihr wieder hier seid.“ Mit einem Plakat am Eingang des Kindergartens in Menteroda begrüßen die Erzieherinnen nach langer Corona-Pause seit Dienstag wieder alle Kinder in der Einrichtung. Bis dahin waren über Wochen hinweg nur Notgruppen betreut worden, seit 18. Mai auch die künftigen Schulanfänger und deren Geschwister. Nun sind alle wieder da und können die frisch gemalerten Räume nutzen, auch sonst hat sich baulich viel verändert.

Neue Toiletten mit Waschtisch und Kinderdusche

Die Gemeinde Menteroda als Träger des Kindergartens Kleine Strolche hat die Zeit genutzt, um den letzten Bauabschnitt der Sanierung fertigzustellen. So wurden die Trinkwasserleitungen komplett erneuert. Zusammen mit den vorausgegangenen Baumaßnahmen ist das Haus für die nächsten Jahre gut gerüstet, sagt Bürgermeister Martin Wacker (parteilos).

Am Mittwochabend hatte der Gemeinderat über einige Nachträge beschlossen, die sich aus der allgemeinen Preissteigerung im Vergleich zur Planung vor drei Jahren ergeben hatten. Insgesamt bleibe man jedoch bei der ursprünglichen Investitionssumme von 195.000 Euro, so Wacker. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 62.000 Euro, die Differenz kommt als Förderung vom Land.

Im ersten Bauabschnitt wurden vor zwei Jahren die beiden Waschräume für Kinder ab drei Jahren um- und ausgebaut. Es gibt neue Toiletten, einen großen Waschtisch, sogar eine Kinderdusche. Vergangenes Jahr wurde die Heizungsanlage erneuert und von Öl auf Gas umgestellt, womit zusätzlicher Platz gewonnen wurde.

Vorgezogene Sanierung war die richtige Entscheidung

Während der Corona-Zeit konnte der letzte Bauabschnitt in Angriff genommen und die Trinkwasseranlage erneuert werden. Das hatten Verwaltung und Kindergartenleitung kurzfristig entschieden, als die Maßnahmen zur Schließung der Kindergärten Mitte März angekündigt wurden. Ursprünglich war geplant, die Einrichtung für die Bauarbeiten erst Ende Juli für zwei Wochen zu schließen.

Doch Bürgermeister Martin Wacker und die Verwaltung erwiesen sich erneut als pragmatisch. Kurzfristig wurden die Arbeiten ausgeschrieben. Die Firma Heiztechnik Mühlhausen bekam den Zuschlag und startete Mitte April. Es habe allerdings Nacharbeiten in einem nicht erwarteten Umfang gegeben, so Wacker – unter anderem durch Wanddurchbrüche.

Die Entscheidung, die Sanierung vorzuziehen, sei aus jetziger Sicht richtig gewesen, wenn auch etwas riskant, konnte doch niemand wissen, wie lange die Kindergärten tatsächlich geschlossen bleiben würden. Die Kinder aus der Notbetreuung hatten genügend Platz, den Bauarbeiten auszuweichen.

Kindergarten bleibt im Sommer geöffnet

Die beiden Wochen im Sommer hätten, laut Wacker, nicht gereicht, um den Umbau abzuschließen. Danach hätte es wohl Beeinträchtigungen gegeben. Nun ist alles fertig und der Kindergarten bleibt im Sommer geöffnet, was vor allem Eltern freuen dürfte, die bereits einen Großteil ihres Urlaubs für die Kinderbetreuung während der Corona-Zeit aufgebraucht haben.

Die zwölf Erzieherinnen und Erzieher haben beim Umbau mitgeholfen. Reinigungs- und Malerarbeiten, aber auch handwerkliche Dinge, wie Ab- und Aufbau der Schränke, wurden erledigt. Es gab viel zu tun. Kurzarbeit war kein Thema, meint Wacker. Auch habe man viel an Konzepten gearbeitet, so Kindergartenleiterin Eva Bader.

Nun hoffen sie und ihr Team, wie auch Kinder und Eltern, dass bald wieder der Normalbetrieb möglich ist. Dann können auch der Kreativraum, das Strolchenatelier und das Kinderrestaurant wieder von allen gemeinsam genutzt werden. Bis dahin gibt es statt offener Arbeit vier Gruppen. Platzprobleme gebe es trotz der aktuell strengen Vorgaben nicht. Zum einen bietet das Haus genügend Räume, zum anderen ist der Kindergarten nur mit knapp Dreiviertel der Kapazität von 100 Plätzen ausgelastet.

Seit 2016 ist die Gemeinde Träger des Kindergartens. Dach und Fassade wurden bereits erneuert, die jetzige Maßnahme ist eine der größten bislang.