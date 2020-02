Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umzug in Diedorf abgesagt

Der Karnevalsumzug im Südeichsfelder Ortsteil Diedorf, der am Faschingssonntag um 13 Uhr starten sollte, wurde kurzfristig abgesagt. Grund ist das Sturmtief, „Yulia“, wegen dem der Deutsche Wetterdienst am Samstag eine Unwetterwarnung für weite Teile Thüringens herausgegeben hatte. So wurde auch der Umzug in Heiligenstadt abgesagt.

Glück hatte dagegen die Narren vom Verein „St. Bock“ in Großengottern. Ihr Umzug ging am Samstag trotz gelegentlicher Windstöße störungsfrei über die Bühne.