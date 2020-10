Unendliche Geschichte vom Breitbandausbau Schierschwende

Schierschwende. Für die Ortschaft in der Gemeinde Südeichsfeld ist ein Brief an den Ministerpräsidenten nun die letzte Hoffnung.

Die unendliche Geschichte vom Wunsch einer kleinen Ortschaft im Südeichsfeld nach einer zeitgemäßen Internetversorgung findet eine Fortsetzung. In einem offenen Brief bitten Bürgermeister, Ortschaftsbürgermeister und Gemeinderäte Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) um Hilfe. Er soll sich für die Förderung des Breitbandausbaus für das 120-Einwohner-Dorf einsetzen – wohl die letzte Hoffnung in einem jahrelangen Kampf.