Uwe Zehaczek (Freie Wähler) ist Bürgermeister der Landgemeinde Unstrut-Hainich mit Sitz in Großengottern.

Unstrut-Hainich. Landgemeinde will in die Dorferneuerung. Auch Radwegeplan soll erarbeitet werden

Was steht in der Landgemeinde Unstrut-Hainich in diesem Jahr ins Haus? Im zweiten Teil des Gesprächs mit unserer Zeitung blickt Bürgermeister Uwe Zehaczek (FW) voraus.