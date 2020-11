Unstrut-Hainich: Drei weitere Heime von Corona betroffen

25 Menschen wurden am Montag auf der Coronastation im Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza behandelt. Weitere zwei infizierte Senioren starben.

Das Corona-Virus hat die Pflegeheime des Unstrut-Hainich-Kreises erreicht. Am Wochenende und am Montag war die Task Force, die schnelle Einsatzgruppe, in drei Einrichtungen im Einsatz – in Mühlhausen, Kloster Zella und Bad Langensalza. In den Tagen davor hatte es einen Ausbruch in einem Seniorenheim in Großvargula gegeben. Damit sind es nach Aussage aus der Kreisverwaltung inzwischen elf Pflege- und Seniorenheime im Landkreis, in denen es seit Pandemiebeginn einen Corona-Ausbruch zu registrieren gab.