Unstrut-Hainich-Kreis: Abendbrot zum Abholen

Philipp Schulz und Sebastian Schmauch von der Mühlhäuser Boje kümmern sich um das Abendbrot to go, das die Jugendlichen jeden Tag zwischen 13 und 15 Uhr abholen können.

In Corona-Zeiten ist es für die Sozialarbeiter der mobilen Jugendarbeit und der Jugendhilfeeinrichtungen im Landkreis schwer, an ihre Schützlinge heranzukommen. Zwar steht die Corona-Ampel für die Jugendhilfe in Thüringen weiterhin auf gelb und erlaubt damit zumindest ein Minimum an Betreuung, ein Großteil der Arbeit muss trotzdem ruhen. Weil Schulen und andere Betreuungseinrichtungen geschlossen sind, fehlt der Zugang zu den Kindern und Jugendlichen.