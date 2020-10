Unstrut-Hainich-Kreis: Bauaufträge für Schulen erteilt

Die IT-Installation in der Grund- und der Regelschule Unstruttal in Ammern wird im Rahmen des Digitalpakts auf aktuellen Stand gebracht. Der Kreisausschuss vergab in seiner jüngsten Sitzung zwei Aufträge. So wird eine Elektrofirma aus Henningsleben die nötigen Arbeiten übernehmen für gut 223.000 Euro (Regelschule) und über 111.000 Euro in der Daltonschule. Beide Angebote lagen deutlich unter der Kostenschätzung der Planer. Knapp 130.000 Euro umfasst ein weiterer freigegebener Auftrag an eine Bad Langensalzaer Firma für die Elektroinstallation und den Hausalarm in der Sonnenhof-Grundschule.

In die Erneuerung des Basketballplatzes an der Petri-Regelschule in Mühlhausen fließen gut 92.000 Euro. Den Auftrag erhielt eine Firma aus der Kreisstadt.