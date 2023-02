Unstrut-Hainich-Kreis: Friedensgottesdienst und “Faschingsmuffel“ im Puschkinhaus

Im Unstrut-Hainich-Kreis findet noch einiges statt, darunter das Programm „Faschingsmuffel“, ein Friedensgottesdienst und ein Tag der offenen Tür im Angerhof.

VdK lädt ins Mehrgenerationenhaus

Der Sozialverband VdK lädt zum öffentlichen Treff ins Mühlhäuser Generationenhaus „Geschwister Scholl“ ein. Am Mittwoch, 22. Februar, um 15 Uhr können Interessierte sich zum Thema Sozialrechtsberatung und Vertretung vor dem Sozialgericht informieren. Als Gesprächspartnerin ist die Geschäftsführerin des VdK Bezirksverbandes Thüringen Nord Monika Steinbring vor Ort.

„Faschingsmuffel“ im Puschkinhaus

Zum 18. Mal zieht der „Faschingsmuffel“ ins Puschkinhaus in Mühlhausen in. Am Freitag, 24. Februar, um 19.30 Uhr laden die Band Lajazzo und Christel Burkhardt zu ihrem gleichnamigen Programm unter dem Motto „Hurra, wir leben noch“ in den kleinen Saal ein. Eintrittskarten können im Vorverkauf für fünf Euro erworben werden und an der Abendkasse für sechs Euro.

Friedensgottesdienst in Mühlhausen

Am Freitag, 24. Februar, jährt sich der russische Überfall auf die Ukraine. Anlässlich findet um 18 Uhr in der St. Josef in Mühlhausen ein ökumenischer Gottesdienst unter dem Thema „Ein Jahr Krieg in der Ukraine“ statt.

Tag der offenen Tür im Angerhof

Die Mutter-Kind-Einrichtung „Angerhof“ lädt zum Tag der offenen Tür. Am Samstag, 25. Februar, von 14 bis 17 Uhr können Interessierte das Konzept der Einrichtung (Anger 1, 99974 Windeberg) kennenlernen. Unter anderem ist ein Vortrag zur Verwendung von Kokosöl bei der Babymassage geplant.

SPD lädt zum Jahresempfang in Bad Langensalza

Der SPD-Ortsverein Bad Langensalza richtet am Sonntag, 26. Februar, ab 11 Uhr seinen Jahresempfang in der Herrenstraße 9 in Bad Langensalza aus. Als Gastredner haben sich Tina Rudolph und Innenminister Georg Mayer angekündigt. Bei einem gemeinsamen Brunch können im Anschluss Fragen und Meinungen ausgetauscht werden.