Unstrut-Hainich-Kreis: In den Heilinger Höhen unterwegs

Der Hainich-Rennstieg-Verein wandert Sonntag, 25. Oktober in den Heilinger Höhen, teilt Margrit König vom Verein mit. Die zwölf Kilometer lange und als leicht beschriebene Tour beginnt um 10 Uhr in Schlotheim am Weinberg auf dem Parkplatz des einstigen Rewe-Markts. Zum Abschluss sei eine Einkehr in den „Hubschrauber“ vorgesehen. Näheres bei Wanderleiter Hans-Jörg Beißengroll, Telefon: 036021/801 79.