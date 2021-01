Unstrut-Hainich-Kreis ordnet Stallpflicht für Geflügel an

Unstrut-Hanich-Kreis Die Verfügung betrifft vor allem Orte entlang der Unstrut und an Vogelrastgebieten. Die Geflügelpest wurde in Nordhausen nachgewiesen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Um den Kontakt zu Wildvögeln zu verhindern, müssen Geflügelhalter in vielen Orten der Region ihre Tiere im Stall halten. Das Landratsamt veröffentlichte am Freitag eine entsprechende Allgemeinverfügung, die ab Samstag greift. Damit folgt der Landkreis der Aufforderung des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz.

Die Allgemeinverfügung gilt für folgende Orte:

In der Stadt Mühlhausen die Ortsteile Windeberg, Saalfeld, Görmar, Felchta und Seebach sowie die Mühlhäuser Kernstadt.

In der Gemeinde Unstruttal die Ortsteile Reiser und Ammern. In der Vogtei die Ortschaften Oberdorla, Langula und Niederdorla. In der Gemeinde Oppershausen. In der Gemeinde Unstrut-Hainich die Ortschaften Altengottern, Flarchheim, Heroldishausen und Großengottern.

Die Kernstadt von Bad Langensalza sowie in Merxleben, Nägelstedt und Thamsbrück.

Außerdem in Herbsleben, Kleinvargula und Großvargula. Auch in Ballhausen, in Schlotheim und Hohenbergen müssen private und gewerbliche Geflügelhalter die Stallpflicht umsetzen.

Vor Kurzem wurde im Raum Bleicherode im Landkreis Nordhausen die Geflügelpest erstmals auch in Thüringen amtlich festgestellt. Laut den dortigen Amtstierärzten wurde das Virus H5N8 durch Wildvögel eingeschleppt. Die betroffenen Tiere lebten in Freilandhaltung und hatten direkten Auslauf zur Wipper. red