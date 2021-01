Unstrut-Hainich-Kreis: Pflanze blüht ungewöhnlich früh

Grabe. Das erste blühende Adonisröschen des Jahres 2021 hat Wetterbeobachter Eckhard Götze aus Grabe im Unstrut-Hainich-Kreis am Freitag, 22. Januar, im Birntal zwischen Grabe und Bollstedt entdeckt. Eine kleine Sensation, wie Götze sagt. Denn eigentlich liegt die Hauptblütezeit im April.

Götze hat jedoch beobachtet, dass die ersten gelben Blüten immer früher aus der Erde gucken - in den vergangenen Jahren oft schon Anfang Februar. Doch so früh wie in diesem Jahr blühte das unter Schutz stehende Adonisröschen im Birntal noch nie. Götze meint, das sei ein Anzeichen, dass sich der Klimawandel immer stärker auf die Natur auswirke.