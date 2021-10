Unstrut-Hainich-Kreis setzt auf Schutz von Insekten, vor Wind und will Blickfang fürs Auge schaffen

Ende Juni pflanzten die Freunde Frederic Möller (rechts) und Jermeine Meinecke im Claes-Park in Mühlhausen drei Bäume. Am Wettbewerbe beteiligen sie sich, um Geld für weitere Pflanzaktionen zu gewinnen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Vier Beiträge aus dem Unstrut-Hainich-Kreis beteiligen sich an der Aktion „Wir forsten auf“ unserer Zeitung. Womit wollen sie punkten?

Mehrere Projekte bewerben sich in diesen Tagen um die 10.000 Euro Preisgeld aus der Aktion „Wir frosten auf“ unserer Zeitung. Abgestimmt werden kann über Projekte, die die Aufforstung, Begrünung und Bepflanzung von öffentlichen Bereichen in Kommunen in Thüringen unterstützen. Die Projekt müssen in der Gemeinde angemeldet sein. Es muss gewährleistet werden, dass die Projekte auch umgesetzt werden können.

Am aussichtsreichsten liegt derzeit Kammerforst im Rennen – auf Rang 2. Der Heimatverein hat in diesen Tagen eine Patenschaft mit dem Kindergarten des Dorfes begonnen. Ziel ist eine ganzheitliche Umweltbildung der Kinder. Hierzu werden in dem kommenden Jahr verschiedene Naturprojekte angeboten: Die Mädchen und Jungen können Bienenhotels, Überwinterungsmöglichkeiten und Nisthilfen fertigen, der Verein geht auf Wanderungen mit den Kindern. Der Gemeinderat hat auf seiner jüngsten Sitzung auch zugestimmt, dass die Kinder dazu die Räume im Obergut nutzen können. Das soll nach Vorstellung der Initiatoren zu einem Gemeindehaus werden. „Es wäre schön, wenn vor dem Gebäude auf dem alten Schulhof, dort, wo derzeit nur eine einfache Rasenfläche ist, eine Bepflanzung mit hoher Biodiversität entstehen würde, die für die Kinder als grünes Klassenzimmer genutzt werden kann“, heißt es von Initiatorin Katharina Konkel.

Das Thema Bäume ist eines, das in der Gemeinde Rodeberg präsent ist. Weil es um Bäume auf Gemeindegrund geht, hat auch dort, nach Beschluss-Vorlage der Freien Wähler, der Rat den Arbeiten zugestimmt. Die sollen schon an diesem Wochenende beginnen. Dann wird ein Fachmann die Bäume – zwischen Eigenrieden und dem Schäferbunnen nahe Eigenrieden und auf dem Weg um Rod in Struth – beschneiden. Nächste Woche kommen dann 50 Bäume und 50 Hecken an den beiden Wegen in die Erde. „Auf gemeindeeigenen Weg-Parzellen sollen die vorhandenen, lückenhaften und ungepflegten Baumreihen geschnitten und ergänzt werden“, beschreibt Ideengeber Ulrich Stude das Ansinnen.

Der 12-jährige Frederic Möller und sein Freund Jermeine Meinecke haben die Bewerbung aus Mühlhausen auf den Weg gebracht. „Schon, als wir noch in die Grundschule, die Nikolaischule, gingen, haben wir einen Club gegründet. Unser Oberbürgermeister hat sich bereit erklärt, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Ständig sind wir auf der Suche nach Unterstützern, die uns mit Baumspenden helfen“, sagt Frederic, Schüler des Tilesius-Gymnasiums. Mit Erfolg. So konnten die Kinder Ende Juni mit Unterstützung von Stadt und Unternehmen drei Bäume im Claes-Park pflanzen – eine Eberesche und zwei Zucker-Ahorne.

Der vierte Wettbewerbs-Teilnehmer aus dem Unstrut-Hainich-Kreis kommt aus Lengenfeld unterm Stein. Ricco Bartloff hat die Bewerbung eingereicht. „Teile unseres Freibades mussten wegen der Umsetzung hochwasserschutztechnischer Maßnahmen in den letzten zwei Jahren umgestaltet werden. Außerdem gab es in diesem Jahr erneut Hochwasserschäden. Wegen dieser Maßnahmen musste ein Teil der Sichtschutzbepflanzung einem Graben weichen.“ Nun möchten die Lengenfelder einen neuen Sichtschutzstreifen pflanzen. „Dabei sollen sowohl die Gestaltung als auch der Nutzen für Natur und Insekten im Vordergrund stehen“, so Bartloff.

Man woll mit verschiedenen Sträuchern und Gräsern unterschiedliche Zonen geschaffen, die sowohl die Liegewiese auflockern, als auch verschiedenen Vögeln und Insekten Nutzung bieten.

Abstimmen kann man bis Sonntag auf der Seite www.thueringer-allgemeine.de/wirforstenauf und www.tlz.de/wirforstenauf