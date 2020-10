Guter Start, totaler Stopp, leichte Erholung, einzelne Lichtblicke, punktuell sogar Rekordzuwächse – jetzt droht wieder eine Notbremsung: Auch die Touristiker im Unstrut-Hainich-Kreis erleben in Corona-Zeiten ein rasantes Auf und Ab.

Der Januar und Februar hätten mit überdurchschnittlichen Übernachtungszahlen Hoffnung gemacht, sagte Nancy Krug, Leiterin der Mühlhäuser Tourist-Information. Mit der Pandemie mussten touristische Einrichtungen und Dienstleister alles auf Null fahren – Hotels und Campingplätze, Attraktionen wie der Baumkronenpfad, die Themen-Gärten in Bad Langensalza, Thermen und Museen machten im März zu, ebenso die Tourist-Informationen.

Rekordzahlen auf dem Baumkronenpfad in den Sommermonaten

Mit der schrittweisen Wiedereröffnung ab Mai keimte auch etwas Hoffnung: Weil Deutschland angesichts verhaltener Zahlen als relativ sicher galt, hofften die Tourismus-Gesellschaften in Mühlhausen und Bad Langensalza darauf, dass mehr Reisende aus dem Inland kämen, gerade zur sonst besucherschwächeren Sommerzeit. Normalerweise sind hier Mai, September und Oktober die besten Monate, wenn viele gezielt Urlaub in den Städten machen.

Manches ging in Erfüllung. Sogar einige Rekordzahlen kann Annett Standhardt, melden, die Geschäftsführerin der Bad Langensalzaer Kur- und Tourismusgesellschaft (KTL). So gab es auf dem Baumkronenpfad im Hainich im Juli, August und September die höchsten Gästezahlen seit vielen Jahren. Die neue Kinder-Abenteuerwelt „Fagati“, zu deren Eröffnung alleine über 1500 Besucher gezählt wurden, sollte das nochmals beflügeln. Auch Nancy Krug weiß von „starken Zuwächsen“ im Juli und August.

Bereits zum zweiten mal ist Familie Kaatzsch aus Zwickau mit Hündin Mia auf dem Wohnmobilstellplatz Engelsgarten am Hanfsack in der Mühlhäuser Innenstadt. Foto: Daniel Volkmann

Deutlich angestiegen sei der Wohnmobiltourismus, berichten übereinstimmend Standhardt und Krug.

Eher spontane Buchungen wegen der unsicheren Lage

Die 16 Stellplätze an der Friederikentherme seien fast durchweg zu 100 Prozent ausgelastet, das Angebot dort werde weiter verbessert. Auch der Engelsgarten-Stellplatz am Hanfsack in Mühlhausen sei sehr beliebt, weiß Nancy Krug. Viele Gäste seien auch aus anderen Thüringer Regionen gekommen: „Man entdeckt das eigene Land wieder.“

Doch selbst einzelne Rekordzahlen und der deutliche Wiederanstieg im Sommer können die schließungsbedingten Verluste aus dem Frühjahr nicht ausgleichen. Es werde angesichts der unsicheren Lage verhalten und eher kurzfristig oder spontan gebucht, so Krug. Während in der Tourist-Info in Bad Langensalza Anfragen per Telefon und E-Mail deutlich zunahmen, wird die in Mühlhausen inzwischen fast wieder so häufig besucht wie im Vorjahr. Ein großes Handicap sei, dass Busreisen, die mit dem Gruppengeschäft einen guten Teil des Fremdenverkehrs in den Städten ausmachen, nach wie vor kaum stattfänden. Die bis heute andauernde Schließung der Jugendherberge und des Waldschlösschens in Mühlhausen schlage zusätzlich durch.

Dann fürchten die Touristiker mit der zweiten Welle, dass es erneut zu Einschränkungen im innerdeutschen Reiseverkehr kommt, auch zur Schließung von Einrichtungen. Die hatten sich inzwischen auf Corona eingestellt und bekamen dank funktionierender Hygienekonzepte wieder etwas Grund unter die Füße.