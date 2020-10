Unstrut-Hainich-Kreis: Waldbrand-Gefahr in Schutzgebieten am größten

Für mögliche Brände im Nationalpark Hainich rüstet die Region auf. In Flarchheim wurde das gebrauchte Feuerwehrauto aus Herbsleben stationiert, das mit Allradantrieb und einem 800-Liter-Wassertank ausgestattet ist. Der Landkreis unterstützt die 30.000 Euro teure Anschaffung der Unstrut-Hainich-Gemeinde mit der Hälfte der Summe.

Nationalparkleiter Manfred Großmann hält die Anschaffung für eine gute Entscheidung. Denn in diesem Frühjahr brannte bereits zum Beispiel die Grasfläche an der Grenze zu Mülverstedt. Laut Großmann seien Nationalpark-Randgebiete wie diese durchaus gefährdet. „Da ist es gut, wenn ein Löschfahrzeug in der Nähe stationiert ist“, sagt er.

Brände in der Kernzone des Hainichs allerdings hält der Nationalparkleiter für nahezu ausgeschlossen. „Im Laubwald wird es kaum brennen, weil es dort feucht ist“, informiert er. Man dürfe sich nicht von den Bildern aus Amerika aufschrecken lassen. Die massiven Waldbrände dort beträfen den Nadelwald. „Bei uns ist das kein Thema, man braucht keine Sorge zu haben“, ist Manfred Großmann überzeugt.

Das bezweifelt jedoch Dirk Fritzlar, Leiter des Forstamts Hainich-Werratal. Der verweist auf die enorme Trockenheit des Bodens. Der Anteil von totem Holz steige, weil vielfach Kronenteile absterben und abfallen. „Ökologisch hat das Vorteile, aber damit steigt auch die Brandgefahr“, sagt er.

Sein Forstamtsbereich, der von der Gemeinde Dünwald über Bad Langensalza bis Wutha-Farnroda im Wartburgkreis reicht, enthält auch Nadelbäume wie die Fichte, welche die Hauptlast des Regenmangels trägt. „Die Stationierung des Feuerwehrfahrzeugs in Flarchheim ist deshalb zu begrüßen“, sagt er.

Studie: Durch Klimawandel steigen die Trockenperioden an

Recht gibt Dirk Fritzlar Großmann dabei, dass die Nadelwälder stärker als Misch- und Laubwälder betroffen sind. „Ich würde aber niemals nie sagen“, meint er. „Ringsherum ist es krachtrocken, wir haben damit eine neue Situation.“

Auch Weberstedts Ortschaftsbürgermeister Jeremi Schmalz (CDU) verweist auf eine Studie, an der sich die Universität Turin und die Schweizerische Eidgenössische Forschungsanstalt WSL beteiligt haben. Demnach werde es durch den Klimawandel immer wärmer, in der Folge gibt es mehr extreme Trockenheitsperioden. Deshalb steige das Waldbrandrisiko selbst in Wäldern, in denen historisch selten Feuer brennen – wie in Buchenwäldern. Er hatte im September daher eine Anfrage zur Waldbrandgefahr in der Region im Kreistag gestellt. „Ich wollte nur einen Anstoß geben, letztlich bin ich kein Fachmann“, so Schmalz.

Kreisbrandinspektor Florian Kriegs Einschätzung zufolge ist mit mannshohen Feuersäumen in den Waldregionen nur begrenzt zu rechnen. Brände würden sich eher als Boden- oder Erdfeuer ausbreiten. Die größte Brandgefahr sieht er bei Landwirtschafts- und in den weitgehend naturbelassenen Flächen in den Schutzgebieten – wie beispielsweise dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Weberstedt. Das spiegele sich auch klar in den Einsatzzahlen wieder, informiert Krieg.

„Aus meiner Sicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, die Gedanken und Erkenntnisse in das Rettungswegenetz im Hainich mit einfließen zu lassen“, sagt Jeremi Schmalz.