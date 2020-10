Der Heyeröder Reiner Schmalzl (66) hat im Klartext-Verlag das Buch „Unstrut-Hainich für Klugscheißer“ herausgebracht, das die „Klugscheißer-Serie“ fortsetzt. Inzwischen gibt es 26 verschiedene Bände, darunter Bücher mit den Schwerpunkten Erfurt, Eichsfeld und Weihnachten.

Wenn jemand wie Sie mehr als drei Jahrzehnte in der Region als Journalist arbeitet, sechs Jahrzehnte hier lebt und neugierig ist, dürfte ihn nichts mehr überraschen. Oder doch?

Das habe ich anfangs auch gedacht und gerätselt: Was sollst du nur über den Unstrut-Hainich-Kreis schreiben? Das Buch-Projekt habe ich recht lange vor mir hergeschoben, erst im Juni recherchiert und im Juli geschrieben. Ganz schnell war klar: Der Landkreis hat so viel zu bieten, da könnte man selbst über den Raum Mühlhausen ein ganzes Buch schreiben.

Wie sind Sie vorgegangen?

Natürlich konnte ich von meinen Recherchen aus den vergangenen Jahren profitieren, habe die Geschichten nachrecherchiert und weitergedreht. Schnell habe ich dann festgestellt: Auf 104 Seiten passt gar nicht alles, was den Kreis ausmacht. Zum Beispiel fehlt die Archäologie, die in der Region ganz besondere Funde gemacht hat.

Was hat Sie am meisten überrascht?

Das liegt schon ein Jahrzehnt zurück. 2010 war Fußball-Weltmeisterschaft. Da habe ich zum ersten Mal gehört, dass es ein Schlotheimer war, dem Honduras seine Nationalhymne verdankt -- Carl Wilhelm Härtling. In Schlotheim habe ich diesen Sommer im Geburts- und Taufregister gesucht. Als ich aufgeben wollte, weil wir nichts gefunden haben, fand die Schlotheimerin Christel Reinhardt heraus, dass in Chroniken und Lexika stets ein falsches Geburtsdatum von Carl Wilhelm Härtling angegeben wird: Er erblickte nämlich nicht am 2. September 1869 das Licht der Welt, sondern exakt ein Jahr zuvor. Und ein zweiter Punkt, der mir während meiner journalistischen Arbeit eigentlich nie so bewusst geworden ist: Bad Langensalza war ein bedeutendes Zentrum der Druckereien.

Der Untertitel des Buches verspricht „populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“. Was ist ein populärer Irrtum?

Solch ein Irrtum rankt sich um das Grenzhaus Heyerode. Es ist das bekannteste Wahrzeichen des Dorfes an der Westseite des Hainich und gilt als südliches Tor zum Eichsfeld. Doch gehört es überhaupt zu Heyerode?, da sind selbst einige Heyeröder überfragt. Die Antwort ist eindeutig: Es gehört zu Niederdorla in der Landgemeinde Vogtei. Das Grenzhaus im heutigen Erscheinungsbild hat einst die freie und kaiserliche Stadt Mühlhausen als Wehrwarte gegen den Eichsfelder Adel errichtet.

Das Büchlein trägt mit seiner Themenauswahl eine klare Reiner-Schmalzl-Handschrift, was das Wissen um die Geschichte der Region angeht.

An Persönlichkeiten wie Röbling kommt man nun einmal nicht vorbei. Und Johann Konrad Kleinschmidt aus Oberdorla ist so etwas wie der Luther von Grönland. Sein Sohn Samuel Petrus arbeitete ebenfalls missionarisch, aber auch als Geograf und Sprachforscher.

Eichsfeld und Kirche dürfen auch nicht fehlen, wenn Reiner Schmalzl die Region betrachtet. Gibt es auch auf diesem Gebiet Irrtümer?

Ein Irrtum rankt sich um den Papst-Besuch im September 2011. Auch wenn Papst Benedikt vor 90.000 Menschen die Messe in Etzelsbach hielt, so hat er doch mehr vom Unstrut-Hainich-Kreis, den er komplett überflog, als vom Eichsfeldkreis gesehen. Der Hubschrauberflug vom Flughafen Erfurt führte den Pontifex vom Hainich über Kammerforst, die Vogtei, Mühlhausen, Dachrieden in Richtung Zaunröden und weiter über den Dün nach Leinefelde und Etzelsbach. Die Flugroute hat mir der Erfurter Bischof Joachim Wanke bestätigt. Er saß damals als Gastgeber und Reiseführer mit dem Heiligen Vater in einem Helikopter der Bundespolizei. Wanke hat mir später erzählt, dass das gute Wetter einen wunderschönen Rundblick über das Land ermöglicht und er dem Papst einiges gezeigt und erklärt habe.

Welchen Fakt aus Ihrem Buch sollte man bemühen, um als echter Unstrut-Hainich-Klugscheißer rüberzukommen?

Einen geografischen: Der Unstrut-Hainich-Kreis erstreckt sich über eine Fläche von 979,69 Quadratkilometer und ist damit nahezu so groß wie die Städte Berlin mit 891,8 und die Kernstadt von Paris mit 105,4 Quadratkilometern zusammen. Damit sollte man Eindruck hinterlassen.

Das Buch gibt es im Buchhandel und in der Geschäftsstelle unserer Zeitung in Mühlhausen, Steinweg 88. Am Dienstag, 27. Oktober, wird Reiner Schmalzl mit der Buchhandlung Strecker das Buch in der Stadtbibliothek vorstellen (18.30 und 20 Uhr). Karten dafür gibt es in der Buch- und Kunsthandlung Strecker, Bei der Marienkirche 12.