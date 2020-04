Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unstruttaler wollen helfen

Ein Netz für Helfer und Hilfesuchende soll sich in der Zeit der Corona-Pandemie in der Gemeinde Unstruttal entwickeln. Mit einem entsprechenden Schreiben geht Bürgermeister Michael Hartung (parteilos) an die Öffentlichkeit. Menschen der Gemeinde, die Unterstützung bei Erledigungen benötigen – zum Beispiel beim Einkaufen oder einem Weg zu Apotheke und Post – können sich an die Gemeindeverwaltung und die jeweiligen Ortsteilbürgermeister von Ammern, Dachrieden, Eigenrode, Horsmar, Kaisershagen und Reiser wenden. Sie seien „Ansprechpartner für jegliche Angelegenheiten“.

Wer helfen möchte, kann sich ebenso wie Hilfesuchende bei den Bürgermeister und unter Telefon: 03601/ 886 26 61 bei der Gemeindeverwaltung melden.