Unzertrennliche Katzen-Brüder im Tierheim Mühlhausen

Die Katzenkinder Benny und Rick sind mittlerweile etwa zwölf Wochen alt und wohnen bereits seit dem 21. November im Tierheim Mühlhausen. Dieses hat die beiden Brüder mit drei weiteren Geschwistern im vergangenen Herbst aufgenommen. Aufmerksam wurden die Helfer auf die fünf Katzenkinder während einer vom Tierheim durchgeführten Kastrationsaktion von freilebenden Katzen, berichtet Tierheimmitarbeiterin Katharina Funk. „Tierfreunde vor Ort kümmerten sich liebevoll um die fünf Jungen, um sie so an Menschen zu gewöhnen. Mit Erfolg – Benny und Rick sind zutraulich, verschmust und verspielt“, so Katharina Funk.

Die beiden jungen Kater sind laut Tierheim bereits an das Katzenklo gewöhnt. Benny und Rick sind zwei aufmerksame junge Buben, die ihrer neuen Familie viel Freude und Liebe schenken werden. Die beiden Jungs waren bisher nicht einen Tag voneinander getrennt, hängen sehr aneinander. Daher werden die Tiere nur gemeinsam in liebevolle Hände vermittelt.

Kontakt: Industriestraße 34, Telefon: 03601 / 440711 oder per E-Mail: tierschutzvereinmuehlhausenundumgebung@web.de