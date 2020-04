Sylvia Seyfarth, die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe am Hufeland-Klinikum in Mühlhausen (rechts) und die leitende Hebamme Manuela Schmidt im Kreißsaal.

Mühlhausen. Auf der Geburtsstation im Hufeland-Klinikum in Mühlhausen geht in Corona-Zeiten der Betrieb geht trotz starker Einschränkungen für Besucher weiter.

Väter dürfen mit in den Kreißsaal

Väter dürfen bei der Geburt ihres Kindes im Kreißsaal des Hufeland-Klinikums in Mühlhausen weiter dabei sein. Allerdings gelten für sie wegen des Coronavirus’ Einschränkungen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Wir bekommen zur Zeit sehr viele Anfragen von werdenden Eltern, am Telefon und per E-Mail“, sagt Sylvia Seyfarth, die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum in Mühlhausen. Denn in manchen Krankenhäusern dürften angesichts der Corona-Pandemie Väter die Geburt ihrer Kinder nicht mehr selbst mit erleben. Im Hufeland gehe man diesen drastischen Schritt im Moment noch nicht mit: „Dafür sind die Väter und Mütter sehr dankbar.“

Allerdings darf außer dem Vater niemand sonst zusätzlich in den Kreißsaal. Und bei Kaiserschnitten, die ein gutes Fünftel der Geburten ausmachen, ist außer medizinischem Personal und der Mutter gar niemand zugelassen. Denn die fänden im allgemeinen Operationssaal statt, wo auch andere Eingriffe vorgenommen werden, wenn auch zur Zeit nur die nötigsten. Darum müsse er besonders geschützt werden.

Auch Besuchsrecht haben nur die Väter: Maximal einmal am Tag für eine Stunde sei das erlaubt, wobei besondere Hygienevorschriften beachtet werden müssten, etwa Mundschutz, Einlass nur nach Klingeln, Dokumentation. Das seien schmerzhafte, aber nötige Einschnitte, weiß die leitende Hebamme Manuela Schmidt. Zu normalen Zeiten seien praktisch bei jeder Geburt der Vater und manchmal weitere Angehörige dabei, die zudem oft und lange Besuche bei der Mutter machten.

Ohne Väter stattfinden müssten im Klinikum derzeit auch Aufnahme- und Entlassungsgespräche und die Hebammensprechstunde, sagt Sylvia Seyfarth. Infoabende für werdende Eltern und Vorbereitungskurse fänden zur Zeit nicht statt. Abseits davon laufe der tägliche Betrieb auf der normal mit Personal besetzten Geburtsstation wie immer und sie hofft, dass das trotz Corona so bleibt.

Zwei bis drei Kinder erblicken im Schnitt täglich im Hufeland-Klinikum das Licht der Welt.