Vandalen - Radfahrer bewusstlos und schwer verletzt - Diebstahl endet mit Schlägerei und Gewahrsam

Das sind die Meldungen der Polizei von Himmelfahrt im Unstrut-Hainich-Kreis.

Vandalen im Wald

Unbekannte zerstörten am Donnerstag zwei Holzbänke im Wald Am Langel nahe Hohenbergen und warfen einen Hochsitz um. Der Jagdpächter entdeckte den Vandalismus am Donnerstagnachmittag. Die Tatzeit lässt sich auf den Männertag, zwischen 12 und 14 Uhr, eingrenzen. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter 03601/4510, zu melden.

Handfeste Auseinandersetzung nach kleinem Diebstahl

Weil er einen Ratschenspanngurt von der Ladefläche eines Transporters klaute, wurde ein betrunkener und aggressiver 20-jähriger Mann am Donnerstag vom Eigentümer des Gurtes in der Schlossstraße in Bad Langensalza zur Rede gestellt. Der wehrte sich, worauf der 49-Jährige zugeschlagen und den Dieb zu Boden gebracht haben soll. Die Polizisten trennten beide Männer. Der betrunkene und weiterhin aggressive 20-Jährige musste einige Stunden in einer Gewahrsamszelle verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl und versuchter Körperverletzung ermittelt. Auch gegen den 49-Jährigen erstatteten die Polizisten Anzeige wegen Körperverletzung.

Radfahrer stürzt schwer und wird bewusstlos

Alkohol und Radfahren passen nicht zusammen. Das musste am Donnerstag gegen 17.50 Uhr ein alkoholisierter 41-jähriger Mann Am Wald in Kammerforst erfahren. Er stürzte mit dem Rad und blieb bewusstlos liegen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Wieviel der Mann getrunken hatte, muss nun das Ergebnis der Blutentnahme zeigen.

Betrunkenen Radler erwischt

Polizisten kontrollierten in der Nacht zu Freitag, kurz nach Mitternacht, einen 32-jährigen Radfahrer in der Wendewehrstraße in Mühlhausen. Mit dem alkoholisierten Mann führten die Beamten einen Alkoholtest durch. Der ergab über 1,75 Promille. Er musste eine Blutentnahme dulden. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit ermittelt.

