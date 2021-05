Veranstaltungen bleiben vorerst im Plan

Der Japanische Garten (Foto) und der Rosengarten sind zur Zeit die einzigen offenen eintrittspflichtigen Einrichtungen der KTL in Bad Langensalza. Für den Zutritt braucht es eine Bestätigung über einen Negativ-Test, eine volle Impfung oder eine Genesung.

Bad Langensalza. Der Kalender für das zweite Halbjahr in Bad Langensalza geht in den Druck.

Ein gedruckter Veranstaltungskalender für das zweite Halbjahr soll bald in Bad Langensalza erscheinen. Der Auftrag dazu läuft, auch wenn derzeit noch unklar ist, welche Veranstaltungen stattfinden können. Das spiegle auch das Dilemma wieder, in dem sich die Planer befinden, sagte die Geschäftsführerin der städtischen Kur- und Tourismus GmbH (KTL), Annett Standhardt.

Die Touristiker planten wie in jedem Jahr, müssten aber je nach Fortdauer des Lockdowns Angebote wieder streichen. Das Mittelalterstadtfest ist zwar ebenso abgesagt wie das grüne Innenstadtfest. Offen sei aber noch, ob die Nacht der Gärten am 2. Juli stattfinden wird, die eigens zur Buga geplant wird. Auch an einem Halloween-Fest im Oktober halte man vorläufig fest.

Bis auf die Gärten sind derzeit alle Einrichtungen der KTL geschlossen. Vielleicht könnten mit fortschreitender Impfung und noch mehr Tests auch der Baumkronenpfad und die Therme wieder öffnen, hofft Standhardt. Momentan sei dies aber nicht in Aussicht. Ein guter Teil der KTL-Mitarbeiter ist nach wie vor in Kurzarbeit.