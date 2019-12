Verdienter Klaps auf das Hinterteil

Diesen anerkennenden Klaps auf den Hintern hat sich Diether Trautvetter verdient. Am Samstag wurde dem 76-jährigen Bergmann in Menteroda das sogenannte Arschleder, die höchste Auszeichnung des Bergmannsvereins Schlägel und Eisen, verliehen. Seit dessen Gründung vor 20 Jahren sitzt Trautvetter dem Verein vor, der sich der Pflege des bergmännischen Brauchtums im Kalidorf verschrieben hat. 38 Gründungsmitglieder waren es damals, heute sind im Verein 145 Frauen, Männer und einige Kinder aktiv. Den Aufbau der Traditionsstätte im ehemaligen Förderhaus, die 2001 eröffnet wurde, hat der Verein initiiert. Viele freiwillige Arbeitsstunden gehen auf das Konto engagierter Vereinsmitglieder.

Der gebürtige Menteröder Trautvetter hält sie alle zusammen, weshalb ihm beim diesjährigen Barbarafest die Auszeichnung verliehen wurde. Das Arschleder ist ursprünglich ein Kleidungsstück zum Schutz des Hosenbodens von Bergleuten.

Beim Barbarafest erhielt Diether Trautvetter das Arschleder. Foto: Alexander Volkmann

1967 schloss Trautvetter das Studium an der Bergakademie Freiberg als Diplomingenieur ab und kam kurze Zeit später als Maschinensteiger zurück in den Kalibetrieb seines Heimatortes, schilderte Walter Frank in seiner Laudatio. Ende der 80er-Jahre seien die Probleme immer deutlicher geworden. Sie führten schließlich zur Stilllegung der Grube 1991. 1600 Menschen verloren ihren Arbeitsplatz.

Im Verein lebt die Tradition fort und auch wirtschaftlich blieb Menteroda dem Bergbau verbunden, galt es doch die Gruben zu verwahren und die Rückstandshalde zu sichern.

Auch hieran ist Trautvetter maßgeblich beteiligt. Er ist ein Macher und war schon kurz nach Betriebsschließung an Initiativen für Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Menteroda beteiligt. Ideen habe es viele gegeben, von einer Glockengießerei bis zum Werk eines chinesischen Autobauers. Auch eine Untertage-Deponie für Sonderabfälle war im Gespräch. Die geologischen Bedingungen dafür seien gut gewesen – auch, weil der Kalischacht mit bis zu 1200 Meter der tiefste der Welt war, sagte Dieter Kersting. Der politische Wille für dieses Projekt sei nicht da gewesen. Kersting ist, wie Trautvetter, Geschäftsführer und Mitgesellschafter der Menteroda Recycling GmbH, die 1990 gegründet wurde.

Mit dem Unternehmen habe Trautvetter Konzepte für die Zukunft Menterodas nach dem Bergbau entwickelt. Er habe Kontakte zum Wirtschaftsministerium und zu Investoren geknüpft, zu einem Zeitpunkt, als andere Thüringer Kalistandorte noch förderten. So sei die Idee der Rekultivierung der Abraumhalde eine Blaupause für die anderen Thüringer Betriebe geworden, so Kersting. Trautvetter habe gemeinsam mit dem Landesbergamt die Profile für die Haldenbegrünung erarbeitet.

Emilia Bellstedt und Karl Heeger stimmten das Steigerlied an. Foto: Alexander Volkmann

Die diesjährige Barbarafeier bildete den Rahmen für die Verleihung des Arschleders, die längst überfällig gewesen sei, wie Erhard Schott bei der Zeremonie erklärte. In ihrem Stück nahm sich die zum Verein gehörende Kabarett-Truppe Kalibris der 100-jährigen Bergbaugeschichte Menterodas an. Dabei wurden DDR-Lieder, wie „Bau auf, …“ interpretiert, die Abwicklung der Kalibetriebe durch die Treuhand rückte in den Fokus und auch die Gründung des Vereins wurde dargestellt. Für Rührung sorgte am Abend Emilia Bellstedt, die auf dem Horn das Steigerlied blies, zu dem Vereinsmitglied Karl Heeger sang.