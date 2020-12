Verletzte bei Brand in Mühlhausen – Mutter und Baby mit Drehleiter gerettet

In Mühlhausen sind am Mittwochabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus vier Personen verletzt worden.

In Mühlhausen sind am Mittwochabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus vier Personen verletzt worden, darunter auch ein Baby. Gegen 21.30 Uhr rückten Feuerwehr und Rettungskräfte in die Jakobistraße aus, wie der Einsatzleiter der Mühlhäuser Feuerwehr, Andreas Kacsur, mitteilte.