Löscharbeiten in Bothenheilingen sind beendet – Mehrere Millionen Euro Schaden

Der Ortskern von Bothenheilingen stand am Montag in Flammen. Jetzt ist nur noch ein Trümmerfeld übrig.

Bothenheilingen. Die Ursache für den Brand in einer Tischlerei ist wohl geklärt. Die Polizei ruft Zeugen auf, Videos und Fotos zur Verfügung zu stellen. Das ist der aktuelle Stand.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verursachte eine Verpuffung durch einen technischen Defekt in einer Tischlerei den Großbrand am Montag in Bothenheilingen. Der Schaden wird derzeit laut Polizei auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

Gegen 8.30 Uhr meldeten die Einsatzkräfte das Feuer als gelöscht. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, liefen die Löscharbeiten über die ganze Nacht und bis in den Dienstagmorgen weiter. Immer wieder entzündeten sich Glutnester auf dem Areal der Tischlerei.

Die Spezialisten der Kripo setzten heute ihre Ermittlungen zur Brandursache fort. Ein Betreten der Brandflächen sei laut Polizei aber immer noch nicht möglich.

Großbrand in Bothenheilingen: Mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz Der Ortskern von Bothenheilingen hat am Montag lichterloh in Flammen gestanden. Foto: Daniel Volkmann

Am späten Montagabend mussten zudem noch etwa 30 Menschen aus Bothenheilingen evakuiert werden. Im zweiten Brandgebäude am Dorfanger fanden die Einsatzkräfte eine Flasche mit Acetylen, aus der bereits Gas austrat. Ein Sprengmeister war vor Ort.

Luftaufnahmen zeigen ganzes Ausmaß der Zerstörung in Bothenheilingen In Bothenheilingen wurden am Montag bei einem Brand mehrere Häuser vernichtet. Luftaufnahmen zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörung. Foto: Silvio Dietzel

Gasflasche wird in Pool gekühlt

Im Laufe der Nacht wurde die Gasflasche in einem Pool gekühlt und soll im Laufe dieses Tages abtransportiert werden.

Die evakuierten Familien kamen bei Familie oder Freunden unter. Die Stadt Nottertal-Heilinger Höhen stellte zudem eine Turnhalle in Schlotheim zur Verfügung. Heute Nachmittag konnte laut Polizei der Absperradius verringert werden, erste Menschen in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.

Ein Dorf steht in Flammen: Großbrand in Bothenheilingen – Einsatzkräfte bei Explosion zurückgeschleudert

Ortskern von Bothenheilingen steht im Vollbrand – Treibstofftank explodiert

15 Menschen verloren ihr Zuhause

Am Montag kam es in Bothenheilingen zu einem verheerenden Brand in einem Vierseitenhof mit Tischlerei, Wohnhaus, und Mietwohnungen. Die Gebäude wurden komplett zerstört. Kurze Zeit später geriet eine Scheune etwa 300 Meter weiter in Brand. Der Funkenflug könnte laut Polizei für den Brandausbruch ursächlich gewesen sein. Das angrenzende Wohnhaus wurde beschädigt, aber laut Polizei nicht vollends zerstört.

Sechs Familien mit insgesamt 15 Menschen verloren laut der Rettungsleitstelle des Unstrut-Hainich-Kreises an diesem Tag ihr Zuhause. Auf vielen Plattformen riefen Freunde, Familie und Bekannte zum Spenden auf. Inzwischen sind knapp 20.000 Euro zusammengekommen.

Landrat bedankte sich bei Einsatzkräften

Über 200 Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Hinzu kamen Kräfte der Polizei, des Katastrophenschutzes, der Notfallseelsorge und des Technischen Hilfswerks.

Landrat Harald Zanker (SPD) bedankte sich in einer Mitteilung bei den Einsatzkräften. „Alle haben ihr Bestes gegeben und viele sind auch bis an ihre Leistungsgrenze gegangen”, so Zanker. An diesem Tag sei alles Schlechte zusammengekommen, sagte er am Montag.

Die Polizei ruft Anwohner und Zeugen dazu auf, Videomaterial und Fotos zur Verfügung zu stellen, die zum Zeitpunkt der beiden Brände entstanden sind. Wer Aufnahmen hat, kann sich unter der Telefonnummer 03631 / 961503 an die Pressestelle der Polizei wenden.

