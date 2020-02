Landkreis. Etliche närrische Veranstaltungen stehen in den nächsten Tagen an.

Viele Orte feiern nochmal Karneval im Unstrut-Hainich-Kreis

Am Aschermittwoch ist nicht alles vorbei: Im Unstrut-Hainich-Kreis wird in einigen Orten auch am Wochenende danach und noch später Karneval gefeiert.

Um 20 Uhr startet am Samstag, 29. Februar der Fasching im Bürgerhaus in Nägelstedt. Am Sonntag um 13 Uhr folgt der Kinderfasching, der Seniorenfasching bildet am 7. März um 13 Uhr den Abschluss.

In Dörna startet am Samstag um 15 Uhr der Kinderfasching und um 20.11 Uhr das Abendprogramm zum Dörnsch-Holmschen Fasching. Am 1. März gibt es um 15 Uhr noch ein Nachmittagsprogramm im Dorfgemeinschaftshaus.

Am nächsten Wochenende feiern auch die Narren in Marolterode (Samstag, 20.11 Uhr, Saal und Sonntag, 14 Uhr Familienfasching), im „Goldenen Löwen“ in Merxleben (Samstag 14 Uhr Kinderfasching, 20 Uhr Prunksitzung, auch Sonntag 14 Uhr), Neunheilingen (14 Uhr Umzug, anschließend Kindertanz, 20.11 Uhr Tanzabend, Sonntag 14 Uhr Familienfasching) und in Menteroda (Samstag 15.11 Uhr, 2. Prunksitzung) sowie Illeben (Samstag 20 Uhr, 2. Festsitzung).

Den Abschluss bildet am 7. März Höngeda mit der Jubiläumsveranstaltung „50 Jahre Carneval – bei uns im schönen Höngetal“.