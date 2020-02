Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vielleicht mal Wutfasten?

Detox ist mit dem aschermittwochlichen Startschuss das Gebot der Stunde. Was früher Fasten hieß, kommt heute modisch-englisch daher. Aber daneben. Denn das Fasten heißt auf Englisch: fasting! Zu oft greifen wir, manchmal getrieben von Trendsettern, zu derlei halbgaren sprachlichen Lösungen. Aber so wie es im Englischen kein Handy gibt (nur ein mobile oder smartphone), gibt es im Deutschen keine stehenden Ovationen. Denn dabei steht ja nicht der Beifall, sondern die Klatschenden. Standing Ovations sind also, richtig übersetzt, Starkbeifallsbekundungen von Stehenden.

Zurück zur Entgiftung: Digital Detox empfiehlt uns eine auch in Mühlhausen ansässige Krankenkasse anlässlich des Brauchs, nachfaschinglich zu darben. Einfach mal aufs Daddelgerät verzichten. Ich finde das sympathisch, obwohl ich weiß, dass das für viele eher ein kalter Entzug wäre als eine überzeugte Enthaltung. So hätte ich weitere Mäßigungs-Vorschläge für alle, die weder auf Essen, Alkohol, Handys noch auf andere Suchtmittel verzichten wollen. Verbal Detox zum Beispiel, also Verzicht auf Beschimpfungen, Beleidigungen und dummes Zeug, am Stammtisch wie im Internet. Und Fury Detox: Verzicht auf wutbürgerliches Nölen, Miesmachen und Dreinhauen auf Schwächere.