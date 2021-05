Vier Menschen wurden bei dem Zusammenstoß zweier Autos am Sundhäuser Kreuz verletzt.

Vier Verletzte am Sundhäuser Kreuz

Bad Langensalza. Transporterfahrer missachtet Vorfahrt und verursacht Zusammenstoß.

Vier Verletzte, zwei davon schwer, forderte ein Unfall, der sich am Freitagabend kurz nach 18 Uhr am Sundhäuser Kreuz ereignete. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer eines Transporters aus Richtung Nägelstedt und wollte über die Kreuzung weiter nach Sundhausen fahren. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines Pkw, der von Merxleben in Richtung Bad Tennstedt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Im Einsatz waren neben Polizei und DRK auch die Feuerwehren aus Bad Langensalza und Nägelstedt. Gegen den Fahrer des Transporters läuft nun ein ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.