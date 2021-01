Vogtei: Tiefbrunnen reichen mehr als 90 Meter in die Erde

25 Jahre – seit Beginn 1995 – führte Volker Grob den Trinkwasserzweckverband Hainich mit Sitz in der Vogtei als Werkleiter. Nun hat ihn zu Jahresbeginn Bert Karmrodt abgelöst.

Grob (64) hatte Bergbau sowie Hoch- und Tiefbau studiert, drei Jahre bei der Stadtverwaltung in Mühlhausen gearbeitet, auf dem Rechnungsprüfungsamt. „Verwaltungsabläufe waren mir vertraut.“

Er übernahm ein weitgehend neues Trinkwassernetz, die Leitungen waren maximal 20 Jahre alt, gebaut nicht selten in Feierabendarbeit – mit Hand-Schachtung, mal auch mit dem LPG-Bagger. Nicht immer wurden die Rohre ausreichend mit Sand umgeben, nicht immer wurden sie mit Teerbinden ummantelt. Das rächt sich: Direkt aufliegende große Steine können die Rohre kaputt drücken. Rohrbrüche, so wissen Grob und Karmrodt, werden den Verband in den nächsten Jahren beschäftigen. Nicht immer gelangt das Wasser an die Oberfläche, es dringt auch in die Abwasserrohre. „Einige unserer Wasserrohrbrüche merkt der Abwasserbetrieb schneller als wir“, sagt Grob.

Manchen Rohrbruch registriert man, weil der Wasserstand im Hochbehälter sinkt. Knapp 13 Prozent des Wassers gehen durch Rohrbrüche verloren. Ein Wert, der laut Grob deutlich unter dem Bundes- (33) und dem Landesdurchschnitt (22 Prozent) liegt.

Die Suche nach einem Bruch ist aufwendig: In der Nacht messen Sensoren eine halbe Stunde den Wasserverbrauch. Anschließend geht es mit dem Korrelator auf die Straße, einem elektronischen Gerät, mit dem Lecks lokalisiert werden können. Wo es rauscht, da dringt Wasser aus dem Rohr.

Der Verband betreut von Oberdorla aus die Landgemeinden Vogtei und Unstrut-Hainich sowie Kammerforst und Oppershausen und Mühlhausens Ortsteile Seebach und Höngeda, insgesamt sind das gut 11.000 Menschen und Unternehmen auf 162 Quadratkilometer Fläche.

99 Prozent der Bewohner und Gewerbetreibenden sind ans Trinkwassernetz angeschlossen. Sie verbrauchen im Jahr 420.000 Kubikmeter Trinkwasser. Neuanschlüsse stehen an – vor allem für neue Eigenheime. Derzeit nicht angeschlossen sind einzig Grundstücke weitab von den Dörfern. Nicht allein der Leitungsbau wäre teuer, aufgrund der großen Entfernung zum nächsten Abnehmer müsste auch viel Wasser verbraucht werden, um die Leitungen keimfrei zu halten. Oder es bräuchte zusätzliche Spülungen, so Bert Karmrodt.

Der neue Chef kann sich seit Oktober einarbeiten

Der Oberdorlaer, ein studierter Anlagentechniker, führte vor seinem Wechsel zum Trinkwasserzweckverband mehr als zwei Jahrzehnte die Geschäfte eines mittelständischen Unternehmens. Seit Oktober wurde er eingearbeitet. „Ich fühle mich gut vorbereitet.“ Die zunehmende Trockenheit werde die Versorgung nicht gefährden, wenngleich viel Trinkwasser zum Bewässern der Gärten genutzt werde. „Das Wasser reicht, weil unsere Brunnen tief genug sind“, sagt Karmrodt. Allerdings müsse das Wasser – „das Lebensmittel Nummer 1, mit dem wir sorgfältig umgehen sollten“ -- aus immer größerer Tiefe gepumpt werden. Das könnte die Energiekosten nach oben treiben. Derzeit hängen die Pumpen 85 Meter tief, alle vier Tiefbrunnen reichen weiter als 90 Meter in die Erde.