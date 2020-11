Vogteier Kompostwerk wird modernisiert

Sören Reinbeck (links) von der Landwirtschaftssparte der Tupag und Dirk Hesse von der Vogteier Kompost GmbH an der Baustelle für die neue Kompostanlage auf dem Gelände in Niederdorla.

Landkreis. Die Tupag will ihr Kompostwerk in Niederdorla (Vogtei) modernisieren. Wir sprachen mit den Verantwortlichen über die Pläne.

In Niederdorla baut die Mühlhäuser Tupag-Gruppe ihr Kompostwerk um. Die 1995 errichtete Anlage ist in die Jahre gekommen. 5,3 Millionen Euro sollen nun in die Modernisierung fließen. Damit soll auch Geruchs- und Lärmbelästigung reduziert und die Sortierung verbessert werden. Diese Aspekte standen in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik. Die Baugenehmigungen sind erteilt. Die Arbeiten haben Anfang November 2020 begonnen; im September 2021 soll die Anlage in Betrieb gehen.