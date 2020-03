Oberdorla. Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Oberdorla.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von der Straße abgekommen und im Garten gelandet

Bei einem Unfall am Montagnachmittag in Oberdorla wurde ein Mann schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 43-Jährige von Mühlhausen kommend nach Oberdorla. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Kombi nach rechts von der Straße ab. Das Auto kippte auf die Seite und schlitterte gut 50 Meter durch den Straßengraben bis es in einem Kleingarten zum Stehen kam. Mehrere Feuerwehren der Vogtei sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei kamen bei dem Unfall zum Einsatz.