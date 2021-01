Von Foto bis Trickfilm – Berufsschulcampus Unstrut-Hainich gründet Medienwerkstatt

Der kreative und reflektierte Einsatz von Medien wird am Berufsschulcampus Unstrut-Hainich nun in einer Medienwerkstatt vermittelt. Als Erste nutzen angehende Erzieherinnen und Erzieher das Labor.

Die Werkstatt ist zunächst einmal ein Raum, ausgestattet mit Technik. Den Schülern und Lehrern stehen beispielsweise Computer, eine interaktive Tafel, Fotoapparate, Kameras, Mikrofone und eine Trickfilmbox zur Verfügung. Hier soll der Umgang mit Medien nahe gebracht werden – sowohl in technischer wie in sozialer Hinsicht.

„Medienkompetenz soll fachübergreifend vermittelt werden. Doch viele Lehrer wurden dafür nicht ausgebildet, es läuft also oft so nebenbei mit. Das wollen wir ändern und haben die Werkstatt eingerichtet, eine Art Labor, in dem man sich ausprobieren kann“, erklärt Campussprecherin Kirstin Grunert. Durch die Pandemie habe der Umgang mit digitalen Medien an Bedeutung gewonnen.

Ausprobieren bedeute nicht, dass ins Blaue hinein gearbeitet werde. Am Anfang steht Medienkunde, also die wissenschaftliche Herleitung. Ein Medienpass berechtigt dann zur Nutzung der Werkstatt.

Berufsschulcampus setzt auf Imagefilme für angehende Schüler

Die angehenden Erzieher produzieren einen Imagefilm für ihren Ausbildungszweig. In diesem sollen sich diverse Techniken wiederfinden – beispielsweise Tricksequenzen, Interviews, Drohnenbilder.

Die Schule schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Schüler haben ein kreatives Projekt, mit dem Berufsschulanwärter angesprochen werden können. „Wir wollen den Film an die Schulen geben. Durch Corona musste die Bildungsmesse ausfallen und es gab keine Berufsberatung der Arbeitsagentur“, weiß Kirstin Grunert.

Die Medienwerkstatt kommt bei den Schülern grundsätzlich gut an. Sie bemängeln aber, dass mit dem Imagefilm direkt ein Ziel vorgegeben wird. „Das hat uns ziemlich überrumpelt. Ich hätte es gut gefunden, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, uns auszuprobieren und mit der Technik vertraut zu machen, um ein Gefühl und Ideen zu entwickeln“, sagt Schülerin Nicole Bellstedt.