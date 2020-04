Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorerst keine Maskenpflicht im Unstrut-Hainich-Landkreis

Im Unstrut-Hainich-Kreis wird es vorerst keine Verfügung geben, die vorschreibt, dass alle Menschen in der Öffentlichkeit wegen Corona einen Mundschutz tragen müssen. Das sagte Landrat Harald Zanker (SPD) am Mittwoch in der Sitzung des Kreisausschusses auf Anfrage von Annette Lehmann (CDU). Er plane im Gegensatz zum Kreis Nordhausen und zu Jena nicht, so etwas anzuordnen, sage Zanker. Die Schutzwirkung einer solchen Maßnahme sei auch umstritten. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Im Amt habe er für seine Beschäftigten eine Maskenpflicht angeordnet, sagte Zanker, außer sie seien alleine im Raum. Er trug wie seine zwei Mitarbeiterinnen zur Sitzung einen Mundschutz. Den Ausschussmitgliedern, die mit korrektem Sitz-Abstand im Berufsschul-Restaurant tagten, wurde ebenso einer angeboten. Aber alle verzichteten darauf.

Er habe auch den Bürgermeistern im Kreis empfohlen, in ihren Verwaltungen Regelungen zu treffen, sagte Zanker. Bei den Bürgern setze er im Moment auf Freiwilligkeit. Eine Pflicht brauche längeren Vorlauf und werfe Fragen auf: Masken seien rar, würden immer teurer und man brauche mehrere pro Tag. Und dann müsse so eine Pflicht auch durchgesetzt und kontrolliert werden, was nur schwer machbar sei.