Vorträge zu Unfallverhütung bei Kindern

Bad Langensalza. Das Awo-Familienzentrum in Bad Langensalza bietet Vorträge zur Unfallverhütung bei Kindern an.

Im Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bad Langensalza sind am 7. und am 21. Oktober jeweils um 14.30 Uhr Vorträge zur Ersten Hilfe und Unfallverhütung bei Kindern im zweiten Lebensjahr geplant. Referent ist der Notfallsanitäter Mario Träger.

Die Teilnahme ist laut Mitteilung kostenlos. Anmeldungen sind erwünscht unter der Telefonnummer: 03603/ 89 16 76 oder per Mail unter: familienzentrum.lsz@awo-mittewest-thueringen.de.

