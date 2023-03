Vortrag zu Johann Christian Wiegleb in Bad Langensalza

Das Apothekenmuseum in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Das Bad Langensalzaer Apothekenmuseum lädt am Samstag zu einem spannenden Vortrag ein.

Zu einem Vortrag von Achim Klosa lädt das städtische Museum in Bad Langensalza am kommenden Samstag, 25. März, um 15 Uhr ein. Der Vortrag findet im Apothekenmuseum statt und dreht sich um den Apotheker Johann Christian Wiegleb, der in Bad Langensalza geboren und gestorben ist. 1779 gründete er dort die erste private Lehranstalt zur Ausbildung von Pharmazeuten. Der Eintritt zum Vortrag kostet vier Euro, ermäßigt drei Euro.