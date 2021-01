Waldstedt macht Corona-Pause

Christoph Müller konnte sich in den vergangenen Monaten auf seinen Beruf als Zimmerer konzentrieren. Denn im Ehrenamt als Ortsteilbürgermeister von Waldstedt, das er seit 2019 inne hat, fiel ihm zufolge vergleichsweise wenig an. Das knapp 100 Einwohner zählende Angerdorf ist der kleinste Ortsteil von Bad Langensalza. Dennoch gibt es im Jahresverlauf üblicherweise einige Aktivitäten. Durch die Corona-Pandemie lag auch hier ein Großteil des öffentlichen Lebens brach.

Normalerweise stünden ein Osterfeuer, ein Dorffest im Juli, die Kirmes im Oktober und an den Dezemberwochenenden neuerdings ein lebendiger Adventskalender auf dem Programm. Letzterer hatte 2019 Premiere. Vier Familien öffneten ihre Domizile und boten ein Programm an. Das sei in der Dorfgemeinschaft gut angenommen worden.

Nur eine Handvoll Corona-Fälle

„Unser großer Saal ist eigentlich immer gut gebucht und an vielen Wochenenden mit Feiernden voll. Viele aus dem Umkreis von Bad Langensalza kommen hierher. Auch das fiel im vergangenen Jahr aus“, so Christoph Müller.

Größere Probleme gebe es im Ort nicht. Die eigentlich regelmäßig zu festen Terminen geplante Bürgersprechstunde habe er recht schnell zugunsten eines formlosen Umgangs ersetzt. Jeder Waldstedter wisse, wo er zu finden ist. Bei Fragen und Anliegen könne ihn jeder jederzeit ansprechen.

Durch die Pandemie selber sei Waldstedt bisher verhältnismäßig glimpflich gekommen. Nach seiner Kenntnis habe es nur eine Handvoll Corona-Fälle im Dorf gegeben. Angesprochen auf Investitionen im Ort oder mögliche Wunschprojekte fällt Christoph Müller aus dem Stehgreif tatsächlich nichts ein. Der Spielplatz sei von der Stadt erneuert worden. Ab und zu diskutiert werde der Bau einer Grillgelegenheit im Ort, aber das seien nur Gedankenspiele.