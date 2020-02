Nazza. Hainich-Rennstieg-Verein plant am 25. Februar sieben Kilometer lange Tour ab Nazza.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wandern im Wartburgkreis

Zu einer Wanderung um den Fuchsberg bei Ebenshausen lädt der Hainich-Rennstieg-Verein am Dienstag, 25. Februar, ein. Laut Margrit König sei die Tour sieben Kilometer lang und leicht bis mittelschwer. Start ist um 13 Uhr am Sportplatz in Nazza. Im Anschluss ist eine Einkehr vorgesehen.

Nähere Informationen gibt es bei Wolfgang Harder unter Telefon: 036924/ 30696.