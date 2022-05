Wanderung quer durch die Flur von Oberdorla

Oberdorla. Der Hainich-Rennstieg-Verein lädt für den 17. Mai zu einer Wanderung in Oberdorla ein. Die Tour dauert zwei Stunden.

Für Dienstag, 17. Mai, lädt der Hainich-Rennstieg-Verein zu einer Wanderung ein. Es geht zwei Stunden durch die Flur von Oberdorla. Die leichte Kurztour beginnt laut einer Mitteilung um 13 Uhr am Parkplatz des Edeka-Getränkemarktes Am Heißen Stein. Gäste sind immer willkommen. Im Anschluss an die Wanderung ist wieder eine Einkehr möglich.

Nähere Informationen gibt es telefonisch bei Hans-Jürgen Richter unter 03601/756447.