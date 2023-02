Unstrut-Hainich-Kreis. Das Dialog-Programm „ChatGPT“ basiert auf künstlicher Intelligenz. Es ermöglicht komplexe Unterhaltungen. Wir haben „ChatGPT“ gefragt, was es über den Unstrut-Hainich-Kreis weiß.

Wem Informationen fehlen, der ist heutzutage meist nur einen Klick von einer Antwort entfernt. Suchmaschinen wie Google oder Microsoft Edge haben die Suche erheblich erleichtert. Doch hat ein neues Programm an Bekanntheit zugelegt, das vielleicht sogar in der Lage ist, allen Suchmaschinen den Rang abzulaufen.

„ChatGPT“ ist auf den ersten Blick ein normales Chatprogramm. Die Software der Firma OpenAI basiert allerdings auf künstlicher Intelligenz. Damit ist das Programm in der Lage, selbstständig Antworten auf Fragen zu finden. Viel wichtiger ist aber, dass es über die Zeit dazulernt. Wir haben getestet, was das Programm über den Unstrut-Hainich-Kreis weiß.

Interessanter Start mit Luft nach oben

Nach der Anmeldung kann direkt losgelegt werden. Zum Warmwerden bekommt „ChatGPT“ eine offene Frage: „Was weißt du über den Unstrut-Hainich-Kreis?“ Zurück kommen zwei Absätze voll mit

Doch kein Fluss: Der Nationalpark Hainich gibt dem Kreis seinen Namen. ChatGPT musste aber zwei Mal danach gefragt werden. (Archivbild) Foto: Michael Zilling

Informationen. Allerdings macht bereits der zweite Satz des Programmes stutzig: „Der Unstrut-Hainich Kreis ist benannt nach den Flüssen Unstrut und Hainich, die durch den Kreis fließen.“ Moment mal, hat der „ChatGPT“ gerade einen neuen Fluss entdeckt? Das muss direkt hinterfragt werden: „Wo liegt der Fluss Hainich?“ Die Antwort kam postwendend: „Der Hainich ist ein Waldgebiet in der Mitte Deutschlands, es befindet sich in Thüringen.“ Schade, es gibt wohl doch keinen neuen Fluss im Unstrut-Hainich-Kreis. Und „ChatGPT“ tut so, als hätte es nie anderes behauptet.

Geschichte wird vorübergehend neu geschrieben

Die Frage „Welche berühmten Personen waren in Mühlhausen?“ scheint dem Chat-Programm einiges abzuverlangen. Zum ersten Mal muss es etwas „überlegen“, bevor eine Reaktion kommt. „Mühlhausen ist eine historische Stadt, die im Laufe der Jahrhunderte viele berühmte Personen inspiriert hat. Der Theologe und Reformator Martin Luther hat Mühlhausen in den 1510er Jahren besucht. Er hielt eine Predigt in der Stadtkirche St. Blasii.“ Moment mal, Martin Luther war in Mühlhausen? Da muss gleich

Nie in Mühlhausen gewesen: In der Marienkirche predigte nicht Martin Luther, sondern Thomas Müntzer. (Archivbild) Foto: Jens Fisher / Jens Fischer

mal nachgefragt werden: „Was ist mit Thomas Müntzer? Martin Luther war doch nie in Mühlhausen.“ Na, immerhin bemerkt das Programm seinen Fehler direkt und antwortet: „Entschuldigung, ich habe mich bei meiner früheren Antwort geirrt, Martin Luther hat tatsächlich nie Mühlhausen besucht. Thomas Müntzer hingegen hatte eine wichtige Rolle in Mühlhausen gespielt. (Hervorhebungen, d. A.)“

Die folgenden Informationen zu Thomas Müntzer und den Bauernkriegen stimmen. Allerdings fällt neben Martin Luther noch etwas weiteres an der vorletzten Antwort ins Auge. Also wird wieder nachgefragt: „Ich kenne keine St. Blasii-Kirche in Mühlhausen.“ Auch hier muss sich „ChatGPT“ erneut korrigieren: „Entschuldigung, ich habe mich wiederholt geirrt. Es gibt keine St. Blasii-Kirche in Mühlhausen, Ich meinte die St. Blasii-Kirche in Nordhausen, welche in der Nähe von Mühlhausen liegt.“ - Aus der Perspektive von San Francisco stimmt Letzeres wohl.

Das restliche Gespräch mit „ChatGPT“ entpuppte sich weiterhin als mehr oder weniger hilfreich. Wer sich von den Unzulänglichkeiten nicht abschrecken lässt, kann das Programm selbst einmal ausprobieren. Es ist kostenlos verfügbar: https://chat.openai.com.