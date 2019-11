Aufstellen des diesjährigen Weihnachtsbaumes am Rathaus in Bad Langensalza.

Bad Langensalza. Am Montag wurde auf dem Neumarkt in Bad Langensalza der Weihnachtsbaum aufgestellt.

Weihnachtliche Vorboten in Bad Langensalza

Am Montagmorgen wurde auf dem Neumarkt der Weihnachtsbaum aufgestellt. Die acht Meter hohe Fichte stammt aus der Gartenanlage „Nord-West“ und wird während der Advents- und Weihnachtszeit den Platz am Rathaus hell erleuchten. Die Vorweihnachtszeit beginnt am ersten Advent mit dem Stollen- und Pfefferkuchenmarkt. Der Weihnachtsmarkt öffnet am 12. Dezember um 17 vor dem Rosengarten mit einem Fackelumzug zum Rathaus und steht den Besuchern bis zum 15. Dezember zum Schlendern offen.