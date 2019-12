Revierleiter Peter Thoms und der Fachdienst Forst und Landschaftspflege laden in den Mühlhäuser Stadtwald ein, um sich – so wie hier auf dem Foto von 2016 – den Weihnachtsbaum selbst zu schlagen.

Weihnachtsbäume an der Wilhelmshütte und bei Menteroda

In der Nähe von Menteroda und im Stadtwald Mühlhausen können an den kommenden beiden Wochenenden Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden. Das kündigen die Stadtverwaltung und das Forstamt in Creuzburg an. Beide werben damit, dass man direkt vor Ort einen Baum erhalte, der einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck verursacht, weil er weder lange Transportwege zurückgelegt hat, noch chemisch oder mechanisch behandelt wurde.

Die erste Möglichkeit bietet am Samstag, 14. Dezember, das Forstamt im Staatswald etwa 250 Meter von Menteroda. Dort können zwischen 10 und 14 Uhr gemeinsam mit dem örtlichen Förster, Daniel Kempen, und anderen Forstleuten Bäume geschlagen werden. Nach Angaben von Forstamtsleiter Dirk Fritzlar stehen Blaufichten bis zu einer Größe von 1,60 Meter bereit. „Wir bieten als Thüringen-Forst hauptsächlich naturgewachsene Bäume an. Ihr natürliches Wachstum bedingt, dass nicht immer die perfekte Optik eines Weihnachtsplantagen-Baumes erreicht wird“, meint Fritzlar. Die Weihnachtsbäume werden vor Ort für den Transport kostenfrei verpackt. Eine Woche später, Samstag, 21. Dezember, gibt es von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit, im Mühlhäuser Stadtwald Weihnachtsbäume selbst einzuschlagen. Der Treffpunkt ist an der Wilhelmshütte im Revierteil Eigenrieden, in der Nähe des Telekom-Sendemastes. Die beste Zufahrtsmöglichkeit bietet die Wetterscheidenchaussee, die an der Landstraße zwischen der Bundesstraße 249 und Diedorf beginnt und geradlinig etwa zweieinhalb Kilometer bis zur Einfahrt bei der Wilhelmshütte führt. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung ist die Anfahrt ausgeschildert. Im Angebot sind Fichten, einige Blaufichten und Nordmanntannen. Die Mitarbeiter des Stadtforstes sind mit Weihnachtsbaumnetzen und warmen Getränken vor Ort. Schon seit 2016 haben die Mühlhäuser und ihre Gäste Gelegenheit, in diesem Bereich Bäume zu schlagen. „Es sind trotzdem noch ausreichend Bäume da“, heißt es Donnerstag aus der Stadtverwaltung.