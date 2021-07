André Stude, Michael Rönsch und Sabrina Croll vom Vereinsvorstand luden am Freitag zu einem kleinen Fest als Dankeschön ein.

Weitere Projekte in Wiegleben geplant

Wiegleben. Das Planschbecken in Wiegleben ist offiziell eröffnet. Weitere Projekte sind in Planung.

Als Dankeschön hat der Förderverein des Wielebener Freibads jetzt Sponsoren und Helfer zu einem kleinen Fest eingeladen. Das neue Kinderplanschbecken mit der Regenbogenrutsche wurde damit offiziell eröffnet. „Wir sind dankbar für so viel Unterstützung“, sagte der Vorsitzende Michael Rönsch (Mitte).

Weitere Projekte seien bereits in Planung. Dafür versprach Landrat Harald Zanker (SPD) eine Finanzspritze von 1000 Euro. Noch in diesem Jahr sollen die Sanierungsarbeiten am Dach des Sanitärgebäudes starten. Dort soll später auch eine Photovoltaik-Anlage entstehen. Mit im Bild sind die Vorstandsmitglieder André Stude und Sabrina Croll.