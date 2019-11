Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weiterer Defibrillator für Mühlhausen

Die VR Bank hat sich einen automatischen externen Defibrillator, ein AED-Gerät, angeschafft, der rund um die Uhr bei Herzrhythmusstörungen zu nutzen ist. Das Gerät befindet sich in der Bankfiliale am Obermarkt in Mühlhausen, im Selbstbedienungsbereich.

Mühlhausen hat sich in den vergangenen zwei Jahren auf Kosten des städtischen Haushalts 13 Geräte angeschafft, fünf sind einsatzbereit (unsere Zeitung am 26. Oktober): die Geräte in Felchta, Görmar und Grabe jeweils am Feuerwehrgerätehaus sowie in der Kernstadt im Rathaus, Ratsstraße 19, sowie am Sportplatz in Bollstedt. Geplante Standorte sind in Windeberg am Herrenaufgang der Kirche, in Höngeda an der Angertreppe, in Seebach bei der Feuerwehr-Sirene, in Saalfeld bei der Feuerwehr, in Mühlhausen am Schwanenteich, am Stadion, am Scholl-Haus, am Museum am Lindenbühl. Anfang November seien nun nach Aussage der Stadtverwaltung abschließende Gespräche mit dem DRK geführt worden. Das Rote Kreuz besorgt die Geräte, die kompatibel mit der Technik in den Rettungswagen sind.

Während diese Geräte auf Kosten der Stadtkasse angeschafft wurden, investierte die Bank, wie bereits einige andere Unternehmen, selbst. „Wir nehmen uns das Thema Erste Hilfe sehr zu Herzen und sponsern einen automatisierten Defibrillator“, heißt es von Nicole Hartung, Sprecherin der Bank.