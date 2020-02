Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Oberdorla einer Frau ihr Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen hat. (Symbolbild)

Mühlhausen. Ein Mann hat eine 61-Jährige in Mühlhausen innerhalb weniger Sekunden um Geld und persönliche Dokumente gebracht. Die Polizei sucht nun mit Bildern der Überwachungskamera nach ihm.

Wer kennt diesen Mann? Dieb beklaut 61-Jährige in Mühlhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer kennt diesen Mann? Dieb beklaut 61-Jährige in Mühlhausen

Ein Unbekannter hat in Oberdorla am 6. Dezember des vergangenen Jahres einer Frau ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem Mann.

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu diesem Mann. Foto: Polizei

Wie die Polizei mitteilte, habe der Unbekannte in dem Supermarkt in der Eisenacher Straße innerhalb weniger Sekunden die Geldbörse, in der sich Bargeld und persönliche Dokumenten befanden, gestohlen.

Der Dieb war außerdem in einem silberfarbenen Opel unterwegs, an dessen Kofferraumklappe ein senkrechter dunkler Streifen ist. Zu den Kennzeichen gibt es keine gesicherten Erkenntnisse.

Die Polizei bittet unter Telefon 03601/4510 um Hinweise.