Wie man agile Teams entwickelt

Ein Pilotprojekt für die regionale Wirtschaft mit dem Titel „Digitale Teambildung – Agile Teams entwickeln“ startet am 5. März in Mühlhausen. Bei einer kostenlosen Informationsveranstaltung um 16 Uhr in der Akademie für Wirtschaft und Technologie (AWT), Felchtaer Straße 38, wird es vorgestellt. Angesprochen werden sollen damit Unternehmen und soziale Organisationen.

Wie Projektleiter Reinhard Boltin mitteilt, könnten agile Teams eine Antwort auf unternehmerische Herausforderungen sein wie den demografischen Wandel, Fachkräftemangel und die digitale Transformation. Aber wie können solche Teams entwickelt und gefördert werden? Das sei ein Thema der Veranstaltung.

Das vom Land und der EU geförderte Projekt werde von der AWT gemeinsam mit der Hochschule Nordhausen angeboten. Steffen Dörhöfer, in Nordhausen federführend für den Bereich des Innovations- und Changemanagements, werde am 5. März eine Einführung und zahlreiche praktische Hilfestellungen für die Entwicklung agiler Teams geben.

Zudem würden praxisorientierte und schnell einsetzbare Tipps zur Unterstützung der Teamentwicklung vorgestellt, inklusive bereits erfolgreich umgesetzte Beispiele.

Danach könne man das Projekt und die Akteure näher kennenzulernen sowie bisherige Erfahrungen erkunden und Erfahrungen austauschen.

Anmeldung bis 27. Februar bei der AWT unter Telefon: 03601/446205 oder per E-Mail: reinhard-boltin@awt-akademie.de