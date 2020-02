Wie man Gäste durch Mühlhausen lotst

1,4 Millionen Euro sind in Mühlhausen eingeplant für ein touristisches Leitsystem. Dazu werden vom Freistaat Thüringen Fördermittel erwartet, sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) auf der jüngsten Sitzung des Stadtrats.

Die Fördervoranfrage bei der Thüringer Aufbaubank, der TAB, laufe. Die Verwaltung rechnet damit, im Sommer mit dem Einreichen des Fördermittelbescheides beauftragt zu werden. Die Fördermittel selbst würden dann im Oktober oder November erwartet. 2021 und 2022 wolle man dann in der Innenstadt das Leitsystem installieren; am Schwanenteich etwas später. Dort sollen die Arbeiten in die Umgestaltung des Naherholungsgebiets integriert werden. „Wir wollen das Leitsystem bis zur Landesgartenschau fertig haben“, sagt Bruns.

Die Kreisstadt ist 2024 Außenstandort der Landesgartenschau, die nach Leinefelde-Worbis vergeben wurde. Um deren Ausrichtung hatte sich auch Mühlhausen beworben.