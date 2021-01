Wie man in Mühlhausen den Weg ins Labor findet

Mühlhausen. Tage der offenen Tür? Stände auf Bildungsmessen? Besuche in Schulen? Fehlanzeigen.

Wer als Berufsschule oder Handwerker in Corona-Zeiten Lehrlinge und Schüler gewinnen will, hat es schwer. Die Corona-Verordnungen schränken auch die Berufsorientierung der Schüler erheblich ein.

Das Handwerk klagt. Und auch Berufsschulen geht es mit ihren rein schulischen Ausbildungen nicht anders. An der in Mühlhausen, die den Namen Bildungscampus Unstrut-Hainich trägt, würden sich in Nicht-Corona-Jahren in diesen Tagen die Türen öffnen, um einen Teil der Ausbildungen vorzustellen. Dazu gebe es Bildungsmessen, man würde in Schulen im Umland seine Bildungsgänge vorstellen.

Für die Berufe des umweltschutztechnischen Assistenten – wie für angehende Notfallsanitäter - bietet der Campus die einzige staatliche Ausbildung in ganz Thüringen. Für Schüler mit naturwissenschaftlichem Interesse sieht Fachlehrer René Seyfert seinen Ausbildungsgang zum umweltschutztechnischen Assistenten als „erste Adresse“ in Nord- und Westthüringen.

Seit 1993 gibt es ihn in Mühlhausen, immer mit einer Klasse. „Anfangs hatten wir 100 Bewerber und mussten 25 aussuchen. Inzwischen sind wir zufrieden, wenn wir eine gute Klassenstärke zusammenbekommen“, sagt Seyfert.

Absolventen dieses Ausbildungsganges, zu dem ein halbjähriges Praktikum gehört, arbeiten in Laboren der Industrie, Umweltlaboren, Krankenhäusern. Zudem erlangen sie die Fachhochschulreife. Die berechtigt zum Studium an allen Fachhochschulen sowie vielen Universitäten.

In der Ausbildung steht viel Chemie, Mathematik, Biologie und Physik an. Dass die jungen Leute unterschiedliches Wissen aus Regelschulen und Gymnasien an den Campus mitbringen, damit habe man gelernt umzugehen. Zu Beginn der zweieinhalbjährigen Ausbildung müssten die Jugendlichen vor allem in Chemie erstmal auf einen einheitlichen Stand gebracht werden. Dass die Unterschiede nach zwei Corona-Schuljahren nicht geringer werden, davon geht Seyfert aus.