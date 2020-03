Wie sich eine Dorfverwaltung gegen die Krise stemmt

Bund, Länder, Kreise und große Städte haben geübte Krisenstäbe, große Ämter Fachberater, Juristen. Ein Dorfbürgermeister hat nur eine kleine Verwaltung. Doch auch in ländlichen Rathäusern stemmt man sich mit aller Kraft gegen die Krise und sorgt dafür, die öffentliche Daseinsvorsorge aufrecht zu erhalten. Wie in der Landgemeinde Unstrut-Hainich. Kälter als viele seiner Kollegen hat die Pandemie Uwe Zehaczek (Freie Wähler) erwischt. Er ist seit Juli 2019 hauptamtlicher Bürgermeister der jungen Landgemeinde. Zuvor war er Dachdecker-Unternehmer und zehn Jahre lang ehrenamtlicher Ortschef in Heroldishausen. Die Verwaltungsarbeit erledigte das Rathaus in Großengottern. Jetzt ist er Chef dieser Verwaltung und muss mit ihr eine Krise von ungeahntem Ausmaß meistern. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Reinfuchsen, Anpacken, ganze Arbeit leisten – so tickt Uwe Zehaczek, nicht erst seit Corona. Außer dem Amt gibt es in seinem Leben im Moment nicht viel: „Ich wache morgens um halb vier auf und bin gedanklich sofort an der Arbeit“, sagt er. Die dauere bis weit in den Abend hinein. Das Leben in Altengottern, Flarchheim, Großengottern, Heroldishausen, Mülverstedt und Weberstedt und der erfüllten Gemeinde Schönstedt ist zwar heruntergefahren, aber es steht ja nicht still.

Bürgermeister und Ordnungsamtkontrollieren Einhaltung der Verbote

Als es am 10. März losging, habe er versucht, die Bürger mit Postwurfsendungen über die ersten Verfügungen des Landrats zu informieren. Doch schnell kamen immer neue Erlasse von Bund, Land und Kreis. Mit dem Amtsblatt, das diese Woche erscheinen soll, hoffe er, seinen Einwohnern flächendeckend den aktuell gültigen Stand mitteilen zu können. In der letzten Ausgabe am 13. März wurde noch zu vielen Veranstaltungen eingeladen. Wenig später war alles komplett abgesagt.

Nun muss Zehaczek mit seinem kleinen Ordnungsamt auch kontrollieren, ob sich die Menschen an die Verbote halten. Er hat zusätzlich schon früh die Sperrung von Spielplätzen angeordnet. Regelmäßig dreht er selbst Runden über die Dörfer, hat Sportplätze, Jugendclubs und andere Treffpunkte im Blick. Zweimal habe er bisher eng zusammenstehende Gruppen von Jugendlichen ermahnen müssen, sagt Zehaczek. Ansonsten würden die Menschen die Verbote offenbar beachten. Darauf hätten auch die Ortschaftsbürgermeister ein Auge, die ihre Pappenheimer kennen. Er bespreche sich regelmäßig mit ihnen, man habe eigens eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet, um schnell zu kommunizieren. Das Rathaus sei wie überall zu, aber erreichbar und funktioniere. Auch Baustellen, etwa in Flarchheim und Großengottern liefen weiter.

Lob gebühre auch Helfern, wie denen von der freiwilligen Feuerwehr. Die sei einsatzbereit. Sie würde sogar helfen, etwa wenn ältere Menschen sich im Rathaus melden und um Hilfe bäten. Bisher gebe es aber keine solchen Anfragen. Dafür ein Problem: Auch für die Feuerwehr gebe es keine spezielle Schutzbekleidung wie Ganzkörperanzüge oder Mundschutz. Da müsse jetzt dringend von höherer Stelle Abhilfe geschaffen werden.

Organisiert werden muss auch die Notbetreuung in den drei gemeindeeigenen Kindergärten. Der Bedarf schwanke von Woche zu Woche. Auch hier führe er laufend Gespräche, so wie mit anderen Bereichen seiner Verwaltung. Zur Zeit ist Zehaczek dabei, im Rathaus einen festen Krisenstab zu etablieren. Eine Checkliste für den Pandemiefall gibt ihm weitere Hinweise: „Da konnten wir bis jetzt schon einiges abhaken.“

Dennoch mache sich nun schmerzhaft eine Lücke bemerkbar: Mit dem Ausscheiden seines Vorgängers Bernhard Otto verließ auch der am höchsten qualifizierte Mitarbeiter die Verwaltung. Ein „geschäftsleitender Bediensteter“ mit vorgegebener Qualifikation ist aber im Rathaus gesetzlich vorgeschrieben. Deshalb sucht die Gemeinde schon einige Zeit geeignete Bewerber. Mitte April läuft die Bewerbungsfrist ab. „Das wäre gerade jetzt eine Schlüsselstelle, auch wegen der vielen Rechtsfragen“, sagt Zehaczek.

Dass sich die Krise noch einig Zeit hinzieht und zu Ostern einen weiteren Höhepunkt erreicht, erwarteten viele Experten. „Ich hoffe, dass wir die Stelle ab Juni besetzen können“, sagt der Bürgermeister. Auf Dauer brauche auch er ab und zu eine Verschnaufpause, mahne auch seine Frau. „Ich weiß, dass ich mich auch ein bisschen schonen müsste, kann das aber nur schwer, weil mein Motto lautet: richtig machen oder gar nicht“, sagt Uwe Zehaczek.