Wilde Katzen und bunte Eier in Hütscheroda, und ein „wilder Mittwoch“ für viele Ferienkinder

Hütscheroda. Immer mittwochs erhalten Ferienkinder einen Einblick in die wilde Vielfalt der heimischen Wildnis im Wildkatzendorf Hütscheroda und können sich auf bunte Osterüberraschungen freuen.

Ab 1. April ist das Wildkatzendorf wieder täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, und bietet an diesem Tag ab 14.30 Uhr eine Erlebnisführung für die ganze Familie an. Auch für die Osterferien verspricht das Team Besonderheiten im Programm. Denn am Ostersonntag und Ostermontag kommt ein Osterhase vorbei. Dazu können Kinder an Ostern Ostereier suchen und es im Wildkatzenshop gegen ein Schoko-Ei eintauschen.

Für die Ferienzeit gibt es für Kinder von 6 bis 12 Jahren mit dem „wilden Mittwoch“ ein neues Angebot. Erstmals am 5. und 12. April sind sie von 11 Uhr bis 15 Uhr eingeladen, einen Blick in die Geheimnisse der heimischen Wildnis zu werfen. Diese wilde Vielfalt kann hier genau unter die Lupe genommen werden, übrigens in allen Ferien, immer mittwochs, von 11 Uhr bis 15 Uhr.

Täglich können die fünf Wildkater im Gehege besucht und bei den Schaufütterungen auch in Aktion erlebt werden. Dann wird deutlich, dass Wildkatzen echte Wildtiere und keine Schmusekätzchen sind. Die Luchsfamilie mit den Eltern Kaja, Looki und den zwei Jungtieren werden um 17 Uhr gefüttert. Sie sind aber tagsüber auch öfters im Gehege zu sehen.