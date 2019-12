Dass der Glühwein auch bei acht Grad Celsius schmeckt, bewiesen am zweiten Adventswochenende die Gäste der Weihnachtsmärkte im Landkreis. Denn die waren trotz milder Temperaturen gut besucht. Einer der Anziehungspunkte war der mit vielen Lichtern geschmückte Markt auf Gut Sambach bei Mühlhausen.

Stimmungsvoll ist der Blick auf den Markt in Sambach. Foto: Alexander Volkmann

Hier drehte sich alles um den Bauernhof, es gab Einblicke in die Ställe, eine Strohrutsche und viele Händler mit landwirtschaftlichen Produkten. Aus Bickenriede kamen Christine Fiedler und ihre Tochter Jessica mit handgemachten Geschenkartikeln. Es gab selbstgemachte Marmelade, Schnitzereien und Tee. Der absolute Renner jedoch sei die „Rentierkacke“ gewesen – gebrannte Mandeln.

Voll war es auch im Heimatmuseum in Seebach. Die Scheune wurde zwei Wochen lang von vielen Freiwilligen für den Weihnachtsmarkt vorbereitet. Der hat in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Die Idee sei es damals gewesen, mit den Einnahmen einen Beitrag für die Kindereinrichtungen des Dorfes zu leisten, wie René Huschke erläuterte. Die beteiligen sich Jahr für Jahr am Programm. Aber auch die Eltern standen diesmal auf der Bühne. Das Märchenspiel Dornröschen hatten sie unter Leitung von Monique Kerst einstudiert; auch Bläsergruppe, Höngedaer Männerchor und die Burgharmonie Seebach musizierten. An den Ständen wurde viel Kreatives angeboten, wie die Arbeiten der Töpfergruppe um Susi Ziegler.

Nach Seebach kam der Weihnachtsmann schon am zweiten Adventswochenende. Foto: Alexander Volkmann

Vorweihnachtlich geschmückt präsentierte sich am Vortag des zweiten Advent der Marktplatz am Rathaus in Herbsleben. Viele Einwohner waren schon am frühen Nachmittag hier und sahen sich im voll besetzten Rathaussaal die Tanzdarbietungen der Grundschulkinder an. Der Adventsmarkt hat eine über fünfzehn Jahre lange Tradition und wird immer gemeinsam von der Gemeinde und allen ortsansässigen Vereinen ausgerichtet. Nach ihren Tanz-und Gesangsdarbietungen erfreute die Jüngsten das Puppenspiel „Kaspers neue Abenteuer“. Der Tag klang am frühen Abend aus in der Kirche mit Adventsmusik, die vom Posaunenchor und dem Regionalchor dargeboten wurde.

2000 Lichter ließen den 17. Heyeröder Weihnachtsmarkt in festlichem Glanz erstrahlen. Der Weihnachtsmarktverein hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, um ein stimmungsvolles, breitgefächertes Angebot zu präsentieren. 400 Arbeitsstunden waren vonnöten, um die etwa 7,5 Tonnen Equipment mit beinahe einem Kilometer Kabel zu verbauen, sowie die 30 Weihnachtsbäume zu errichten. 20 Aussteller boten ihre Waren und Leckereien feil. Der Polarexpress brachte die Besucher aus Diedorf und dem Oberdorf zum Festplatz am Hafen.

Die Mitglieder des Weihnachtsmarktvereins hatten sich richtig ins Zeug gelegt, den Markt in Heyerode zu organisieren. Foto: Heidi Zengerling

Das Musical „Simeon" der Heyeröder Gemeinschaftsschule begeisterte. Es wurde von Erzieherinnen in Zusammenarbeit mit dem Förderverein einstudiert. Foto: Heidi Zengerling

Ein kabarettistischer Abend mit Thomas Hofglück eröffnete das Weihnachtsmarktwochenende in der Südeichsfeldgemeinde. Am Samstag wurde für die Kleinen Weihnachtskino geboten, und die Band „Extratour“ stimmte in das Markttreiben ein. Am Sonntag erfreute nach dem Konzert der Musikwerkstatt die Schülerband „Celling Nicks“ die Besucher. Für die kleinen Gäste standen Karussell und Bastelstraße bereit. Der Nikolaus nahm die Wunschzettel in Empfang. Bevor der Nachtwächter traditionell den Weihnachtsmarkt beendete brachte die Solistin Theresa Käppler winterliche Weisen zu Gehör. An zwei Abenden wurde das Schulmusical „Simeon“ aufgeführt, welches die Erzieherinnen mit den Kinder in Zusammenarbeit mit dem Förderverein einstudierten.

Mit Tanzdarbietungen unterhielten die Schüler der Schulen in Herbsleben alle Besucher im voll besetzten Rathaussaal. Foto: Klaus Dreischerf

Sehr gut besucht war auch der Weihnachtsmarkt auf dem Schlotheimer Marktplatz. Auf der kleinen Bühne erfreuten die Besucher am Samstagnachmittag unter anderem die Kinder des Kinderchores der evangelischen Kirchgemeinde mit weihnachtlichen Weisen. Auf der Bühne standen auch die kleinen „Seilermännchen“ der Grundschule sowie des Kindergartens, die Tanzgruppe der „Awo-Sternchen“ des Seniorenwohnparks Schlotheim und der Nordthüringer Trommelzug. Mit der einsetzenden Dunkelheit warteten besonders die Kinder auf die Ankunft des Weihnachtsmannes, der sofort umringt war und für alle Kinder etwas aus seinem großen Sack holte. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung hatten viele ortsansässige Vereine eigene Stände aufgebaut und verkauften dort selbst gebastelte Geschenke.