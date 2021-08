In Bussen der Regionalbus GmbH in Mühlhausen wird stichprobenartig auf der Anteil mobilitätseingeschränkter Fahrgäste gezählt.

Zählung in Mühlhäuser Bussen

Mühlhausen. Die Regionalbus Gesellschaft führt vom 2. bis zum 22. August in Mühlhausen wieder eine Verkehrserhebung durch.

Die Regionalbus Gesellschaft führt vom 2. bis zum 22. August in Mühlhausen wieder eine Verkehrserhebung durch. In dieser Zeit wird stichprobenartig auf allen Stadtbus-Linien der Anteil mobilitätseingeschränkter Fahrgäste gezählt. Dazu werden in den Bussen die Fahrgäste nach ihrer genutzten Fahrscheinart befragt. Laut Mitteilung weisen sich die Interviewer entsprechend aus.

Informationen dazu gibt es auch telefonisch unter der Nummer 03601/40865217.